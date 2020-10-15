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小官大貪…湖南公安賣官收數百萬 妻砸數百萬美容

中國新聞組／北京15日電
文樹忠貪贓枉法遭檢方起訴。（取材自紅網）
文樹忠貪贓枉法遭檢方起訴。（取材自紅網）

湖南株洲市公安局天元分局長文樹忠，靠賣官收受賄賂達數百萬元（人民幣，下同），今年8月，遭開除黨籍、公職，被移送檢察機關審查起訴。他的妻子胡冉與丈夫一同上演貪腐「夫妻二人轉」，光在美容院的花費就超過數百萬元。

綜合媒體報導，文樹忠此前曾任茶陵縣、醴陵市公安局局長等職，在擔任縣級公安局長的18年裡，靠賣官收受賄賂達數百萬元。他辯稱，自己只是「培植親信，想在退休之後還能『說話有人聽，喝酒有人敬』」，但「培植親信」只不過是文樹忠賣官的另一種說法而已。

2010年初，醴陵市公安局組建新巡特警大隊，他為了提拔唐某上位，「我知道他口才好，就特意辦了一次競爭上崗演講比賽，並提前要他做好充分準備」。事後，唐某採用細水長流的方式送給文樹忠16萬餘元（約2.3萬美元）。

由於他的貪婪，一些民警為獲得提拔不得不用錢鋪路。在文樹忠手寫十餘頁的行賄名單當中，茶陵縣、醴陵市、天元區公安機關裡就有80多人，上到局班子成員，下到所隊長、普通民警，都是他收取紅包的對象。

2003年，黑社會團夥頭目許愛明在茶陵縣投資，文樹忠為其在縣公安局辦公樓裡免費提供辦公場所，並出面幫其協調銀行貸款。為感謝文樹忠，許愛明送給胡冉5萬元（約7438美元）供他買房。

文樹忠的妻子胡冉則負責打理財務，她用自己母親、姐姐的身分證去開銀行卡，用來存放這些來路不正的錢。

胡冉大肆揮霍，在美容院裡是1號VIP客戶，美容院經理說，胡冉在他們店裡美容時，一次刷卡十幾、二十萬元眼都不眨，最多的一次直接刷了67萬多元（約10萬美元），店員指出，「從頭到腳，全身但凡能做美容的地方她都做了，有些項目還是從香港派專人帶設備上門服務的」。

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