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校服滿滿腳印…16歲女未讓路 被車主糟「踏」住院

中國新聞組／北京15日電
女學生身上、背後都留下腳印。（取材自陝西交通廣播）
女學生身上、背後都留下腳印。（取材自陝西交通廣播）

陝西西安市一處停車場，兩名學生日前因沒有讓路，遭小轎車車主毆打，白色的校服上都是清晰的腳印。事後，挨打的16歲女學生由於精神極度恐懼加上受傷，被送往醫院治療。

來源：YouTube

陝西交通廣播報導，受傷女學生的母親牛女士指出，女兒今年6月底在放學回家的路上，走在路邊道沿上。一輛紅色小轎車要在道沿上停車，因為女兒沒有給車輛讓路，所以才被車上的一男一女毆打，他們「不停地在毆打，踢了大概有十幾腳。周圍的人就勸，說這是孩子還穿著校服，不能這麼打。那個男的就指著孩子說，這個事情不用你們管」。

打人一男一女開著紅色馬自達車，兩人對小孩連打十幾分鐘。目擊者表示，「小孩走到人行道上了，這個女的把車開過去，車頭把小孩撞了一下，但是撞得不重，小孩沒受傷。然後，車上兩個人，一男一女下車之後對小孩『混合雙打』，小孩前胸後背都是腳印子」。

打完之後，旁觀群眾看小孩的狀態不太好，「當時問小孩他爸他媽的電話，她都已經不知道了，精神已經極度緊張和恐懼了」。群眾幫著報了警，牛女士便帶著女兒到醫院看病。經診斷，女孩胸部閉合性損傷，閉合性顱腦損傷輕型，隨後住院治療。

牛女士說：「透過車牌號找到了車主，這個女車主承認她打人了，但是否認男的也打人了。」牛女士說，「從孩子被打到現在，醫療費等各類費用加起來已經上萬」，雙方經過多次調解，日前達成和解，對方賠付牛女士人民幣4萬元（約6000美元）。

紅色小轎車車主因為女學生沒讓路而打人。（取材自陝西交通廣播）
紅色小轎車車主因為女學生沒讓路而打人。（取材自陝西交通廣播）

人民幣 美元 醫療費

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