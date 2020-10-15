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勇敢活1次! 61歲大媽愛上「假靳東」鬧離婚

中國新聞組／綜合報導
黃月沉迷於抖音平台上的假靳東帳號，不相信自己受騙。（視頻截圖）
黃月沉迷於抖音平台上的假靳東帳號，不相信自己受騙。（視頻截圖）

43歲男星靳東近年憑「琅琊榜」、「偽裝者」等電視劇紅翻天，愛妻顧家形象，讓他成為師奶殺手。不料近日竟有人冒用靳東名義，在「抖音」平台行騙，江西一名大媽信以為真，認定靳東愛上她，除了吃飯睡覺就是刷靳東的視頻，還鬧離婚，「我要嫁靳東，勇敢活一次」，為此瘦了5公斤。

影音來源：YouTube

61歲的黃月瘋狂迷戀靳東，其丈夫和兒子多番規勸不果，只能向媒體求助。事件引起關注後，靳東工作室聲明澄清，靳東從未在任何短片平台開設帳號，將從法律途徑追究冒名者。

黃月的丈夫黃峰接受媒體採訪時表示，妻子今年年初起在抖音上邂逅「靳東」後，每天玩手機至無法自拔，更因廢寢忘餐而瘦了。「他喜歡我，還要給我買房，給我100萬！」黃月不聽家人的勸告，深信「靳東」相約她在吉林長春見面，獨自赴約，即使「靳東」沒有現身，她也沒有懷疑，甚至與丈夫分房睡，要求離婚，丈夫一念她就生氣砸東西，家庭幾近破裂。

黃月還一口咬定「靳東向全國跟我告白」，信誓旦旦地說一定要嫁給靳東，要勇敢地活一次。

經媒體調查，發現這個抖音帳號利用短片剪接技術，把靳東的畫面和語音剪輯成短片，透過「姐姐我想你了」、「姐姐幫弟弟我點個心」等親暱的話術騙取互動量，提高帳號人氣。有東北口音，有南方口音，有四川口音，但靳東是山東人。

不少網友感嘆，老年粉絲追星的瘋狂程度不輸年輕人，今年6月也曾經有一位八旬老太因為刷視頻迷上了靳東，誤以為是靳東一直在跟自己聊天，結果連夜從上海飛到北京來追星。因為找不到靳東，在機場求助工作人員，要求把她帶到靳東家裡，直到工作人員聯繫到了老太太的女兒，才把老人接回家。

靳東工作室13日聲明澄清，靳東從未在任何短片平台開設帳號，強調上述行為已損害靳東的名譽，且傷害了粉絲的感情，將通過法律途徑追究相關主體的法律責任。

黃月沉迷於抖音平台上的假靳東帳號，不相信自己受騙。（視頻截圖）
黃月沉迷於抖音平台上的假靳東帳號，不相信自己受騙。（視頻截圖）
某短視頻平台上的「假靳東」帳號。（視頻截圖）
某短視頻平台上的「假靳東」帳號。（視頻截圖）
抖音平台上的假靳東帳號，滿嘴甜言蜜語。（視頻截圖）
抖音平台上的假靳東帳號，滿嘴甜言蜜語。（視頻截圖）
靳東帥氣的臉龐吸引不少老年粉絲，豈料被人假冒身分。（取材自微博）
靳東帥氣的臉龐吸引不少老年粉絲，豈料被人假冒身分。（取材自微博）

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