神舟23號和神舟24號太空人28日進行在軌交接儀式，移交中國太空站鑰匙，左為黎家盈。（取材自央視直播截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 首位香港航天員黎家盈完成神舟23號任務，駐留太空逾188天並刷新紀錄，期間參與科普授課、科研實驗與艙外支援工作。

神舟23號與神舟24號乘組28日在中國空間站完成在軌交接並移交鑰匙。首位香港 航天員、載荷專家黎家盈圓滿完成任務，將與神舟23號乘組航天員張志遠及首名到訪「天宮」的外籍航天員穆罕默德·齊尚·阿里近日乘飛船返回東風著陸場。截至11月28日，黎家盈在太空駐留逾188天，刷新中國女航天員單次在軌時間紀錄。

綜合香港文匯報、明報、大公報報導，28日交接之外，乘組互贈源自「天宮」的土特產禮物，神舟24號乘組成員、航天飛行工程師武毅將名為「幸福」的禮物致贈黎家盈，象徵對香港社會經濟繁榮發展、市民生活幸福平安的祝願，黎家盈雙手接過並致謝。

央視直播畫面顯示，黎家盈在太空站做實驗時臉部出現水腫。熟悉航空知識的發帖者指出，無重力環境使長期在軌人員體液向頭部集中，造成臉部充血腫脹；返回地球後因重力作用體液迅速下沉，航天員通常不會自行步出載人艙，而是需抬出並坐輪椅轉移，以免出現眼前發黑、站不穩甚至虛脫。

港澳辦發文肯定港澳力量積極融入國家航天事業，並在官網推出熱點專題，首批涵蓋「天宮課堂．港澳專場」等內容，盼加深各界對國家航天成就的認識。據報導，黎家盈在軌期間曾於9月9日透過「天宮課堂．港澳專場」與母校荃灣公立何傳耀紀念中學的主課堂及港澳中小學連線授課，示範微重力實驗、介紹太空科研生活並與學生互動；香港特區政府署理創新科技及工業局局長張曼莉透露，黎家盈返港後當局將安排系列講座與交流活動，部分中小學亦已籌備觀摩及教學活動。

中國載人航天工程新聞發言人張靜波高度評價黎家盈以嚴謹認真的科學態度與求真求實作風對待每項任務，並在科研、技術試驗及科普授課等方面圓滿完成工作。

此外，黎家盈在軌期間操作由香港科技大學牽頭研製、重量不足80公斤、體積如家用洗衣機的艙外「天韻相機」，該儀器配有二氧化碳、甲烷、氧氣及氣溶膠四個探測鏡頭，為全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀，經組裝檢測、安裝及9月完成主要測試與精度校準後投入常規科學運行，9月30日發布首批香港遙感影像，數據供特區政府部門與科研機構共享。

黎家盈還與隊友及地面科研人員協同完成空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控分子機理研究等實驗，實現中國首次在軌連續培育兩代水稻，並於出艙活動期間在艙內操控機械臂，支援朱楊柱與張志遠完成太陽翼維修及空間碎片防護裝置安裝。