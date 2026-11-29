2026微博國際文化交流之夜28日在沙田馬場舉行，演員葉童（左）、周冬雨（右）獲「銀幕品質影人」獎項。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 2026微博國際文化交流之夜首度在香港沙田馬場舉行，匯聚兩地及海外嘉賓，頒出多項演藝、公益、科技與體育獎，展現香港文化交流樞紐地位。

「2026微博 國際文化交流之夜」28日於香港 沙田馬場隆重舉行。作為微博旗下重磅文化IP首度進駐香港的盛事，活動匯聚內地、香港及海外的文化、科技、體育、公益與演藝界代表，生動體現香港「背靠祖國、聯通世界」及中外文化藝術交流中心的樞紐優勢，為兩地文化互動與融合注入嶄新動力。

盛典以別具匠心的「潮來潮往」拉開序幕，李若彤、劉濤、伊能靜及喵媧媧透過武俠小說與地道港味美食等經典符號，帶領觀眾回顧香港多元深厚的歷史底蘊。演藝獎項方面星光熠熠，羅家英、歐陽震華與鍾鎮濤同獲「年度匠心藝人」獎。羅家英勉勵業界將數千年中華文化揚威海外；鍾鎮濤承諾以特別演出及歌曲報答支持；歐陽震華則感謝老東家TVB 40年的栽培，並期望在新東家英皇帶來更多突破性作品。

「年度閃耀藝人」由李若彤與鍾麗緹奪得，李若彤感恩金庸筆下的「小龍女」至今仍深入民心。陳豪、高海寧、李施嬅及馬國明獲頒「年度品質演員」，高海寧與李施嬅均表示將秉持初心，以更多優質角色與觀眾共鳴。關智斌、黃宗澤、林曉峰、胡海泉獲授「年度實力藝人」；白鹿、成毅、楊紫 分別摘下「年度優秀演員」、「年度榜樣演員」及「年度文化傳播影響力演員」；葉童與周冬雨同獲「銀幕品質影人」，黃渤、管虎、黃建新則榮膺「華語電影傑出搭檔／華語卓越影人」。

此外，李昊與張柏芝獲「年度人氣歌手」；朱晨麗、龔嘉欣、許靖韻獲「年度魅力藝人」；穆祉丞與劉宇分別奪得「年度突破藝人」及「文化傳播表現力藝人」，矢志將中國風與青年聲音傳向世界。

文化藝術與影視創作同樣碩果纍纍。潮玩IP「Molly」創作者、香港設計師王信明榮獲「年度全球青年文化傳播影響力人物」，並由Molly忠實粉絲、乒乓球大滿貫得主張怡寧頒獎，王信明期許未來繼續守護大眾的童心王國。作家馬家輝與鄭執獲頒「年度文學作家」；香港導演許宏宇奪得「年度影視文化創新導演」，直言在家鄉領獎別具意義。

盛典亦表彰在公益、科技及體育領域作出卓越貢獻的典範。劉濤、蔡卓妍與甘比獲頒「年度公益影響力人物」，三人均呼籲大眾懷抱同理心與感恩心，以實際行動傳遞跨地域的大愛。科技方面，中國工程院院士陳清泉與香港中文大學崇基學院院長關美寶同獲「年度科技創新成就」，肯定科研薪火相傳並助力社會發展的力量。

體育界別中，香港羽毛球組合鄧俊文、謝影雪獲授「年度體育風範人物」，中國短道速滑名將林孝埈及綜合格鬥世界冠軍張偉麗分別榮膺「年度全球矚目體育人物」與「年度體育力量推動者」，展現跨越地域的體育精神。

2026微博國際文化交流之夜28日在沙田馬場舉行，演員成毅獲「年度榜樣演員」獎項。 （中新社）

2026微博國際文化交流之夜28日在沙田馬場舉行，演員歐陽震華（右）、鍾鎮濤（中）、羅家英（左）獲「年度匠心藝人」獎項。 （中新社）

2026微博國際文化交流之夜28日在沙田馬場舉行，中國導演管虎（右）、演員黃渤（中）、演員梁靜（左）亮相紅毯。 （中新社）