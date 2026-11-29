李小龍86歲冥誕周年紀念獻花儀式在尖沙咀星光大道李小龍銅像前舉行，日本武術紅星倉田保昭（右）出席並向李小龍銅像鞠躬致意，左為李小龍胞弟李振輝。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 李小龍事蹟徑在香港航海學校揭牌並啟動第二期，李振輝與倉田保昭亦到星光大道獻花，連串活動重溫李小龍電影足跡與文化影響。

「李小龍 事蹟徑」紀念牌揭幕暨第二期啟動禮28日在香港 航海學校舉行，讓市民及旅客重溫李小龍電影足跡。27日是李小龍86歲冥壽，其胞弟李振輝與日本動作影星倉田保昭到星光大道 銅像前獻花。

中通社報導，「李小龍事蹟徑」紀念牌揭幕暨第二期啟動禮28日在香港航海學校舉行。該校今年創校80周年，也是李小龍主演、1960年上映的粵語經典電影「人海孤鴻」的取景地。活動旨在活化本地電影及慈善歷史資源，讓市民及旅客重溫李小龍的電影足跡，推動香港電影與旅遊融合發展。

另據香港文匯報報導，27日是李小龍86歲誕辰，李小龍會連續兩日舉辦紀念活動。當天一早，尖沙咀星光大道李小龍銅像前舉行獻花儀式，由李小龍胞弟李振輝夫婦及日本動作影星倉田保昭率先獻花。大批影迷到場致意，有人跪拜銅像，也有人穿上李小龍在「死亡遊戲」中的黃黑條紋連身衣。

李振輝表示，李小龍雖非在港出生，卻在香港成長，是香港重要的文化代表，希望政府投入更多資源推廣其精神與文化影響力，也有助吸引旅客訪港。他感謝各界參與，說哥哥離世多年仍備受懷念，令他深受感動。對於美國加州把5月17日定為李小龍日，他感到驕傲，形容是「很好的禮物」。

現年80歲的倉田保昭說，自己一直敬重李小龍，今年寫了一首與李小龍相關的歌詞並親自演唱，又透露李小龍曾教他拉筋，他至今每天練習。李振輝透露，兩人直至今次活動才首次見面，形容重逢全靠「緣分」。倉田則表示，自己有今日發展，全因李小龍當年開闢道路。受訪後，倉田在銅像前擺出與銅像相同的武術動作拍照留念。