李小龍事蹟徑香港揭牌 重溫「人海孤鴻」足跡 日星倉田保昭獻花
李小龍事蹟徑在香港航海學校揭牌並啟動第二期，李振輝與倉田保昭亦到星光大道獻花，連串活動重溫李小龍電影足跡與文化影響。
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李小龍事蹟徑在香港航海學校揭牌並啟動第二期，李振輝與倉田保昭亦到星光大道獻花，連串活動重溫李小龍電影足跡與文化影響。
「李小龍事蹟徑」紀念牌揭幕暨第二期啟動禮28日在香港航海學校舉行，讓市民及旅客重溫李小龍電影足跡。27日是李小龍86歲冥壽，其胞弟李振輝與日本動作影星倉田保昭到星光大道銅像前獻花。
中通社報導，「李小龍事蹟徑」紀念牌揭幕暨第二期啟動禮28日在香港航海學校舉行。該校今年創校80周年，也是李小龍主演、1960年上映的粵語經典電影「人海孤鴻」的取景地。活動旨在活化本地電影及慈善歷史資源，讓市民及旅客重溫李小龍的電影足跡，推動香港電影與旅遊融合發展。
另據香港文匯報報導，27日是李小龍86歲誕辰，李小龍會連續兩日舉辦紀念活動。當天一早，尖沙咀星光大道李小龍銅像前舉行獻花儀式，由李小龍胞弟李振輝夫婦及日本動作影星倉田保昭率先獻花。大批影迷到場致意，有人跪拜銅像，也有人穿上李小龍在「死亡遊戲」中的黃黑條紋連身衣。
李振輝表示，李小龍雖非在港出生，卻在香港成長，是香港重要的文化代表，希望政府投入更多資源推廣其精神與文化影響力，也有助吸引旅客訪港。他感謝各界參與，說哥哥離世多年仍備受懷念，令他深受感動。對於美國加州把5月17日定為李小龍日，他感到驕傲，形容是「很好的禮物」。
現年80歲的倉田保昭說，自己一直敬重李小龍，今年寫了一首與李小龍相關的歌詞並親自演唱，又透露李小龍曾教他拉筋，他至今每天練習。李振輝透露，兩人直至今次活動才首次見面，形容重逢全靠「緣分」。倉田則表示，自己有今日發展，全因李小龍當年開闢道路。受訪後，倉田在銅像前擺出與銅像相同的武術動作拍照留念。
活動28日在香港航海學校舉行，該校也是李小龍電影《人海孤鴻》的取景地。主辦方希望活化本地電影與慈善歷史資源，讓市民和旅客重溫李小龍足跡。 27日李小龍86歲冥壽，李小龍會連續兩日辦紀念活動。當天早上在星光大道銅像前獻花，李振輝夫婦和倉田保昭率先致敬，吸引大批影迷到場。 李振輝表示，希望政府加大資源推廣李小龍精神與文化影響力，並吸引旅客訪港；倉田保昭則感念李小龍開路，稱自己今日發展全因李小龍，兩人也首次在今次活動相見。
精華 FAQ
活動28日在香港航海學校舉行，該校也是李小龍電影《人海孤鴻》的取景地。主辦方希望活化本地電影與慈善歷史資源，讓市民和旅客重溫李小龍足跡。
27日李小龍86歲冥壽，李小龍會連續兩日辦紀念活動。當天早上在星光大道銅像前獻花，李振輝夫婦和倉田保昭率先致敬，吸引大批影迷到場。
李振輝表示，希望政府加大資源推廣李小龍精神與文化影響力，並吸引旅客訪港；倉田保昭則感念李小龍開路，稱自己今日發展全因李小龍，兩人也首次在今次活動相見。
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