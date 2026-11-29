棚網陷火海，棚架燒至熏黑。（小紅書截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 屯門利通工業大廈外牆棚架28日冒火，逾200名洗衣工有序撤離且無人受傷；消防約35分鐘控制火勢，警鐘未響原因與起火源頭仍待調查。

屯門建旺街4號利通工業大廈外牆棚架於28日下午起火，火光熊熊，濃煙席捲半空，約35分鐘後火勢撲滅。大廈多層為一間酒店洗衣廠，逾200名工人安全撤離，事件中無人受傷；有工人透露當時沒聽到警鐘響，消防稱因無人啟動鐘掣。

香港 01報導，28日下午2時05分，警方與消防接獲多宗通報，指利通工業大廈面向建發里一側外牆棚架冒火。消防到場升起雲梯灌救，並於下午2時40分大致控制火勢，救護車在場戒備，起火原因仍待查明；屋宇署其後亦派員到場勘察。

現場消息指大廈早前曾更換棚網。網傳畫面顯示，淺綠色棚網被燒穿出大片缺口，竹棚外露，四周伴隨零星破洞及燻黑印記，紅光與濃煙沿棚架升空，棚網碎屑隨風飄散；消防在地面與雲梯射水救火並派員入內，亦有工友在平台潑水及使用滅火筒。

報導指出，一名受訪工人表示，該洗衣廠占用大廈多個樓層，全廠估計約300名本地、內地及巴基斯坦等族裔員工，事發時相信逾200人上班。他指當時外牆竹棚起火並有煙霧飄進車間，警鐘未響，但廠長等人隨即帶隊有序撤離，未見混亂。

該工人又稱，據悉當時有人進行外牆打磨作業，疑3樓外牆最先起火，該工程與洗衣廠無關；棚架已搭設約兩至三年，過往也曾起火，而洗衣廠上月才辦過火警演習，目前員工正等公司通知復工安排。

消防處指出，曾於2026年11月3日代號「前哨」的特別巡查及執法行動中巡查該廈，確認消防裝置及設備運作正常；該廈亦於2026年4月1日完成年檢，欠妥之處已於同年4月29日完成改善。此外，據過往專家說法，火警鐘分自動與手動，手動款需擊碎玻璃罩並按掣才會響起。

工人指事發突然，濃煙湧入車間後，由廠長等人安排及帶隊撤離。（取材自香港01）