任達華透露將首度參與好萊塢美劇製作並擔任執行製片人，將中國傳統神話人物「鍾馗」改編為劇集。（中新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 任達華首度出任好萊塢美劇執行製片人，將中國神話鍾馗改編為國際劇集，並盼至少一半拍攝在香港完成。

香港 資深藝人任達華11月27日出席哥爾夫球慈善賽期間接受媒體訪問，透露首度參與好萊塢美劇 製作並擔任執行製片人，將中國傳統神話人物「鍾馗」改編為面向全球市場的國際劇集。任達華表示，希望劇組至少有一半的拍攝工作能留在香港進行。

香港01報導，他指出，海外合作夥伴看過他不同戲路的作品，認同其跨類型與多元角色的演繹能力，因而促成這次跨國合作。任達華稱，希望藉此向西方及全球觀眾呈現中國傳統文化與精神內涵，並透過影視作品拓展國際交流空間。

在創作構思與角色設定方面，任達華表示，目前涉及合作方的具體細節仍需保密，但透露劇本方向會融入中國文化元素，同時為鍾馗加入多重性格設定，探討角色身處不同情境與衝突時的應對與轉折，使人物形象更具立體感與戲劇張力。

他將鍾馗定位為「解決問題的人」，並以此延伸至自身的處世態度與運動經驗。他以球類運動作比喻，指出面對對手或陷入逆境時，如何冷靜拆解困局、爭取反敗為勝，正是持續學習、保持好奇心與臨場應變的體現。對於首次兼顧好萊塢美劇的幕後製作工作，任達華坦言並未感受到額外壓力，反而將其視為拓展視野、持續學習與探索的契機。

外界關注任達華會否親自擔綱演出鍾馗一角，他對此未作正面確認，僅表示相關選角與製作安排仍有待日後公佈。不過，他明確表達希望促成更多香港演員加入這項國際製作，讓本地演藝人才獲得更多參與跨國影視項目的舞台與歷練。

在取景規畫上，任達華直言希望劇組至少有一半的拍攝工作能留在香港進行。本身也是攝影愛好者的他認為，香港社會守規矩且具高度包容性，城市空間與視覺層次豐富，尤其在攝影角度上具備獨特景深與畫面張力，十分適合影視創作。他期望透過實地取景，既向國際展現香港多元的城市風貌，也進一步帶動本地與國際影視製作的互動與合作。