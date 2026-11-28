AI摘要 文章摘要整理： 香港自閉症及ADHD男子因拉扯國旗與區旗旗杆被定罪，終審法院認為未證明他有侮辱旗幟的特定意圖，最終一致撤銷3項定罪。

香港 一名患有自閉症 及注意力不足過動症（ADHD）的男子，2022年雙十一在深水埗拉扯國旗及香港特區區旗旗杆，被裁定侮辱國旗及區旗共3項罪名成立，判入更生中心。案件上訴至終審法院，5名法官27日一致裁定上訴得直，撤銷全部定罪。

香港01報導，終院指出，侮辱國旗及區旗罪必須證明被告具有損害旗幟尊嚴的意圖，單憑故意屈曲旗杆，並不足以證明其意圖侮辱旗幟。

上訴人黃俊樂案發時19歲，現年23歲。他於2022年10月1日在深水埗多處拉扯懸掛國旗及區旗的旗杆，涉及1支國旗及4支區旗。控方指他公開及故意以玷污方式侮辱旗幟，2023年6月經審訊後，被裁定一項侮辱國旗罪及兩項侮辱區旗罪成立，判入更生中心。他其後向高等法院提出上訴，但於2025年遭駁回，再向終審法院提出終極上訴。

黃俊樂自幼確診自閉症及過動症，另患有艾蘭綜合症（Irlen Syndrome），對視覺刺激較敏感，尤其容易受紅色影響。他在上訴時提交精神科醫生、兩名臨床心理學家及職業治療師的專家報告，解釋他可能因看見一排排飄動的旗幟而產生不適及衝動反應，並非有意侮辱國旗或區旗。

終審法院常任法官霍兆剛在判詞指出，侮辱國旗及區旗的罪行均須證明被告有特定意圖，即決意損害旗幟作為象徵的尊嚴，單純罔顧行為可能造成的後果並不足夠。判詞又指出，原審裁判官雖有考慮黃俊樂是否故意屈曲旗杆，卻沒有充分考慮他是否藉此故意侮辱旗幟，兩者並非相同概念。

終院亦批評，高等法院處理上訴時，沒有妥善考慮被告提出的新醫療證據，錯誤拒絕接納專家報告，導致未能全面評估其行為與病情之間的關係。法院認為，相關報告可信、與案件有關，而且具有證據價值，若予以接納，便不能在毫無合理疑點下認定被告具有侮辱旗幟的意圖。

霍兆剛指出，本案涉及一名社會弱勢人士，卻因沒有充分證據證明犯罪意圖而遭檢控，情況令人遺憾。終院最終一致裁定上訴得直，撤銷全部3項定罪，並認為沒有必要安排重審，因為被告已完成更生中心的服刑安排，亦沒有合理機會再獲定罪。

案件由終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官楊偉廉審理，5名法官一致作出裁決。