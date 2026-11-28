AI摘要 文章摘要整理： 香港一艘由上環往深圳蛇口的高速客輪在青衣海面疑失控撞上浮塢，造成22人受傷，當局已展開調查並要求船公司提交事故報告。

香港 青衣海面27日發生客輪碰撞事故，一艘由上環開往深圳蛇口的高速客輪「新迅隆貳號」，駛至青衣油庫對開海域時，疑失控撞向友聯船廠對開的浮動船塢，造成22人受傷，包括2名男童，其中5人傷勢嚴重，所有傷者均清醒，分別送往瑪嘉烈醫院及仁濟醫院治理。

香港01報導，警方初步調查相信，客輪在距離船塢約550公尺海面失控，事故原因仍待調查。

事故發生於上午9時21分左右，涉事客輪當時載有46人，包括35名乘客及11名船員，正由上環港澳碼頭前往深圳蛇口郵輪 中心。警方約9時25分接獲船上職員報案，指客輪懷疑撞上浮塢，有多人受傷，隨即派員及救援人員趕赴現場。

消防出動消防船協助救援，大批救護人員登船替傷者檢查及分流，部分傷者需要以擔架抬離客輪，有人頭部受傷須戴上頸箍。22名傷者年齡介乎10至76歲，其中5人傷勢較嚴重，涉及手部、臉部、頭部及頸部受傷，其餘17人輕傷。傷者中10人送往仁濟醫院，另外12人送往瑪嘉烈醫院。

涉事客輪其後停泊在青衣友聯船廠，船頭及欄杆明顯凹陷，船身油漆剝落，甲板上亦有物品因撞擊散落。從現場照片可見，船頭受損較明顯，救援人員一度封鎖船廠出入口，以便救護車及消防車進出。

警方初步調查相信，客輪在船塢對開約550公尺海面失控，撞向浮塢，案件列作船隻碰撞處理。根據船隻航行軌跡，客輪原本沿航道行駛，駛至青衣油庫附近時突然向右轉，隨後發生碰撞。有業界人士推測，意外可能與船隻機件故障有關，但實際原因仍有待調查，暫未有定論。

海事處已安排驗船人員登船調查，並要求涉事船隻管理公司於事故發生後24小時內提交事故報告。當局表示，客輪須經檢驗並確認符合安全航行要求，才可獲准離開香港水域。

涉事「新迅隆貳號」由深圳招商迅隆船務營運，主要往來上環港澳碼頭與深圳蛇口郵輪中心，正常航程約50至60分鐘。事故發生後，船隻受損情況及航行紀錄，將成為當局調查事故成因的重要資料。