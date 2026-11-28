香港八達通27日公布偵測到系統受到網路攻擊，事件涉及約7500名客戶個資，交通與日常消費交易安全引發關注。（新華社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 香港近2個月網攻頻仍，警方指30宗事故中11宗涉API漏洞，部分零售網店遭入侵並外洩逾百萬人個資，或被用作精準詐騙。

香港 近期個人資料外洩事故頻生。警方統計，今年10月1日至11月26日共處理30宗網絡安全事故，其中11宗涉及應用程式介面（API）漏洞。有機構將API密鑰直接寫入手機應用程式或網站原始碼，駭客 取得可連接資料庫的「鑰匙」後大量竊取客戶資料。警方指出，人工智能（AI）及自動化工具大幅加快攻擊速度，近期更有連鎖零售店網店遭入侵，逾百萬名客戶資料短時間內外洩，恐被不法分子用作精準詐騙。

個人資料私隱專員公署數據顯示，截至11月25日，今年共接獲330宗資料外洩事故通報，較去年同期223宗增加48%；其中113宗於今年10月或之後接獲，占整體約34%。涉及駭客入侵的事故有156宗，較去年同期增加逾一倍。近期通報個案包括康文署SmartPLAY康體通、八達通、AEON信貸財務（亞洲）及保柏香港等機構。

警方網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，警方由10月1日至11月26日處理30宗網絡安全事故支援個案，包括14宗勒索軟件及16宗駭客入侵事故；在16宗駭客入侵個案中，11宗涉及API漏洞，包括9宗手機應用程式及兩宗網站入侵，零售業是受影響較多的行業。

API是應用程式與機構資料庫溝通的介面，市民透過網站或手機程式購物、預訂服務及查閱資料時，背後均可能透過API連接資料庫。許綺惠指出，部分機構將API密鑰直接編寫在應用程式或網站原始碼內，駭客只要拆解程式碼便可取得密鑰，進一步存取資料庫。若系統沒有再次核實使用者身分及權限，駭客甚至可透過修改查詢指令中的編號，大量取得客戶資料。

她以近期連鎖零售店遭入侵事件為例，駭客取得API密鑰後連接資料庫，短時間內竊取逾百萬名客戶資料，包括姓名、電話、購物紀錄及送貨地址。騙徒取得資料後，可假冒商戶客服，聲稱訂單或貨品出現問題，誘使消費者提供銀行資料、驗證碼或轉帳，進行針對性詐騙。

電腦保安專家賴灼東表示，API密鑰理應妥善保管及加密，避免直接暴露於程式碼。他建議機構選用外判服務時，確認開發人員具備安全編碼能力，至少每季進行一次專業保安檢查。

警方提醒市民，不要輕信自稱機構職員的來電，切勿透露銀行密碼及驗證碼，並應啟用雙重認證、留意帳戶異常交易。