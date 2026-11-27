2026粵港澳大灣區文化產業投資大會在廣州舉行，。香港文化創意產業發展基金會會長吳靜怡表示，香港(圖)與廣東、澳門協同推動科技創新、文化創意、文化出海等多方面合作空間巨大。（中通社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 香港以首份五年規畫對接國家戰略，粵港澳大灣區則在文化智造與AI投資帶動下加速融合，三地正攜手推動文化產業國際化與出海布局。

2026粵港澳大灣區 文化產業投資大會24日在廣州開幕。暨南大學產業經濟研究院院長陶鋒在會上發布的「2026年粵港澳大灣區文化產業投資趨勢報告」顯示，大灣區文化智造持續領跑，AI投資加速升溫，智能硬件終端成為文化智造投資的重點領域。

香港 文化創意產業發展基金會會長吳靜怡表示，香港與廣東、澳門 協同推動科技創新、文化創意、文化出海等多方面合作空間巨大，3地可攜手打造具有世界影響力的粵港澳大灣區文化產業圈。

橙新聞報導，今年9月香港公布回歸以來第一份五年規畫，主動對接國家重大發展戰略。未來五年，香港將加快促成科技與產業深度融合，推動耐心資本和風投創投投入科技創新和產業創新，加速對接國家重點科技戰略。

吳靜怡說，規劃還明確發展多元文藝創意產業，推進創新的國際傳播和文創產業合作，講好香港故事、大灣區故事、中國故事；優化「內地製造+香港服務」出海模式，引導內地企業產業鏈、供應鏈合理有序跨境布局，助力國家知名品牌拓展國際版圖。基於上述發展基礎和機遇，粵港澳攜手打造具有世界影響力的粵港澳大灣區文化產業圈，萬事俱備，指日可待。

粵港澳大灣區文化產業投資趨勢報告指出，過去5年，廣東硬科技驅動的文化智造融資事件526件，融資金額達517.33億元（人民幣，下同）。其中，文旅機器人融資事件224件，居各細分領域首位。

本屆大會徵集近400個文化產業項目，從中精選100個項目參與路演，其中AI相關項目佔比超過5成，集中在視頻大模型、具身智能、AI影視短劇、AI娛樂硬件等前沿方向。

本屆大會組織人工智能、文化智造、數字文娛等8個分領域融資路演專場，推動投融資對接合作。共有196家投資機構報名參會，其中資金規模超100億元的機構42家。

陶鋒說，從投資領域看，應關注文化製造業、文化服務業、農文旅體教融合3大板塊，以及文化智造與智能硬件、AIGC（人工智能生成內容）與內容科技、數字創意與IP產業、文化出海與國際化發展四大賽道。

文化產業投資活躍的背後，是大灣區製造、科技與內容產業基礎的共同支撐。目前，廣東正依託完備的製造業基礎，將AI技術轉化為智能終端，並在文旅、展演和消費市場尋找規模化應用。

廣東在此次會上提出，要以AI貫通產業鏈條、拓展產業邊界、賦能文旅消費，聚焦超高清視頻、演藝設備、文旅、互聯網服務、影視、遊戲等重點產業深化AI賦能。

中國工程院院士、深圳大學電子與信息工程學院院長丁文華認為，數智技術正讓中華文化從「內容資源」轉化為「可持續生成的文化資產」。要通過虛擬製作、虛擬預演和AI應用技術，推動中國影視製作在視覺真實感、製作效率和藝術表現力上實現全面升級，打造具有國際影響力的東方影像。