港人26日獻花悼念火災罹難者，頻頻拭淚。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 宏福苑大火滿1周年，香港家屬與市民到遺址獻花、默哀及追思；港府未辦官方活動但允許合法悼念，現場亦出現彌撒、道場與各式紀念。

香港宏福苑 大火26日滿周年，有死難者家屬到大火遺址默默哀立，也有大批香港市民到宏福苑遺址旁的廣福公園獻花，及以不同方式悼念。香港當局不舉辦相關活動，但聲明「容許合法悼念活動」。

宏福苑是位於香港新界的私人屋苑，去年11月26日突發大火，苑內8座大廈7座起火，燃燒43小時方救熄，造成168人死亡，79人受傷，死傷人數是繼1948年西環永安公司倉庫大火後，77年來香港最多人傷亡的火災。

香港宏福苑大火一周年，港人26日獻花悼念火災罹難者。(路透)

宏福苑火災周年，午後大批市民前往，在去年起火時間下午2時51分，有死難者家屬走到遺址前警方封鎖線位置默哀，在火災中失去媽媽、哥哥及姪女的居民李俊豪高呼親人走好，旁邊的香港市民安慰他們要保重。有死難者家屬說，希望死者安息，街坊能夠重建生活，當局切實問責。

宏福苑一帶午後人流漸稠，鄰近宏福苑的廣福公園，鮮花擺滿公園兩張長凳，有人在花束飄帶寫上「天佑宏福人」，亦有人放下慰問卡，寫著盼逝者安息及真相水落石出、公義得以彰顯。宏福苑居民災安置不同地區，今次有人在場相遇後，相擁而泣。有災民對港府 沒有主動舉辦悼念活動感到心淡，稱已經沒有期望。也有人認為官方不設悼念是不尊重罹難者。

香港行為藝術家三木到場獻上野草，表示人非草木，不能胡亂割下及燒毀，亦用水在地上書寫「沉」字。另有前來悼念的中學生，說對宏福苑大火感到心痛，學校考試提早放學，專程前來大埔，用零用錢買花悼念。

香港當局在大埔宏福苑對面的廣福休憩處，貼上黃黑線，劃出指定區域供市民獻花，香港警方有派出便衣警員及傳媒聯絡隊在宏福苑一帶戒備。

港府已提前表示不會舉辦官方悼念儀式，但容許合法悼念活動。在周年前夜，天主教聖母無原罪主教座堂晚上舉行追思彌撒，由神父陳志明主祭，800人出席為宏福苑死難者、傷者及死傷者家屬祈禱誦經。香港道教聯合會在粉嶺蓬瀛仙館，舉行了進行火災周年祈福追思道場。

明報報導，花海之中，有人留下兩盒紙鶴，亦有食物和玩具，例如多啦A夢和小熊維尼公仔；有人留下一個Marvel模型，旁邊紙卡寫上「爸爸來看你了」。晚上亦有人點起燭光。

香港宏福苑大火一周年，港人26日獻花悼念火災罹難者。(歐新社)

宏昌閣居民何小姐昨攜1束粉紅色康乃馨悼念亡母，獻花時想起媽媽、罹難街坊與同學，不禁落淚，「昨（前）晚我有去彌撒，喊到頭和面骨都痛，我以為已經哭光，怎料也是忍不住」。她說打算每年都來悼念，不怕受阻，「這個是我媽媽，我怎可以不掛念她、記念她？」

報導說，宏盛閣居民陳先生身穿寫有「冤宏1126」的上衣到場獻花。他說大火後自行在衣服寫字紀念，「應該永遠不會忘記（大火），（就算）忘記自己名都不會忘記」。他說懷著傷感與不捨來悼念，這年有大量事務需處理，包括搬家，但「真正的屋企在這裡」。他勉勵街坊「自強不息，努力生存」。

香港宏福苑大火一周年，港人26日悼念火災罹難者。(路透)