兼任中大校董的4名立法會議員早前提交《2026年香港中文大學（修訂）條例草案》。圖為香港中文大學校園。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港中大提出修例，擬擴大教務會撤銷學位等資格的權力，並加入損校譽等新理由，但條文追溯力與適用範圍引發質疑。

身兼中文大學校董的4名立法會議員提交《2026年香港 中文大學（修訂）條例草案》，擬賦權教務會可因有損中大聲譽等理由，撤銷任何人的學位、文憑、證書或其他資格頒授。但損校譽如何定義、條文有否追溯力、是否適用於校友，提案者至今沒有正面回應。立法會教育事務委員會將於12月4日討論草案。

綜合香港01、明報報導，草案由陳恒鑌、鄧家彪、梁進及陳曉 峰提交。按現行條例，任何人被裁定犯下可逮捕罪行，或教務會認為曾有「不名譽」或牽涉醜聞的行為，可被「撤回」學位等資格頒授。草案則新增5個理由：學術不端、偽造學歷、違反道德或專業操守、刑事定罪，以及有損中大聲譽。

外界有聲音質疑，修例是為「秋後算帳」。鄧家彪、梁進26日向傳媒簡介修例時，被問及追溯力，鄧家彪說，討論階段未想到需要有追溯力，會將這個「嚴肅法律問題」記錄在案。

報導指出，至於何謂損校譽，傳媒以中大經濟學副教授莊太量早前涉發表性別歧視言論為例提問。梁進說，作出嚴重懲處前，校董會會逐一審視個案的牽涉程度及對校譽的影響，不會輕易作出決定。鄧家彪則說，校董會負責檢視宏觀制度，個別個案由教務會按既定機制處理，修例只是把現有程序一直存在的考慮清楚寫出。

草案另有多項改動。校長及副校長的罷免理由，除「好的因由」（Good cause）外，增加行為不檢、不稱職、效率欠佳。

報導說，被撤銷學位者可向監督（即校監，由特首擔任）上訴的條文，也被刪除。梁進說，修例是為簡化程序，校董均由特首任命，現在校董更須作出負責任的決定，不會削弱制衡，一向也有其他上訴渠道。