立法會前議員黃錦輝。(中新社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 前立法會議員黃錦輝在中大校園酒後駕車撞及兩車後離去，承認4項控罪，獲判社會服務令、停牌1年及罰款6000元。

立法會選委界前議員黃錦輝今年6月在中文大學校園酒後駕車撞及兩車，早前承認4項控罪，沙田裁判法院判處他120小時社會服務令、停牌12個月，另罰款6000元(約765美元)。

綜合信報、明報報導，現年66歲、無報稱職業的黃錦輝，被控於2026年6月29日在中大駕駛私家車，呼氣中酒精濃度為每100毫升含45微克，超出22微克的訂明上限。他同時在同一地點不小心駕駛，撞毀另外兩輛私家車後沒有停車，亦未在24小時內向警方報告。信報指，控方早前已將危險駕駛控罪改控不小心駕駛罪。

據報導，裁判官黃國輝判刑時表示，考慮被告即時認罪，且上次酒駕 已是10年前，故就酒駕罪判處社會服務令及停牌，並須自費完成駕駛改進課程；其餘3項控罪各罰款2000元，合共6000元。明報報導，黃錦輝站立應訊，最後向法官說：「多謝法官大人。」

報導說，黃錦輝的代表律師、前立法會議員謝偉俊早前求情時，呈上21封求情信，寫信者包括全國政協常委、前政務司司長唐英年及前全國人大代表何鍾泰，望法庭考慮社會服務令或緩刑。謝偉俊指黃已辭去包括立法會、中大教職及童軍職務在內的大部分公職，有逾30年社會服務經驗，形容其「數十年道行一朝喪」，並稱黃事後已戒酒，承諾不再駕駛及飲酒。

報導指出，事發後，黃錦輝於7月3日辭任立法會議員，並不再擔任中大工程學院副院長，大學亦暫停其行政職務。中大回覆明報查詢時表示，已知悉裁決，校方重視教職員操守，相關個案已交由專責委員會按紀律程序處理，一般需時約3至4個月，不會再作評論。