AI摘要 文章摘要整理： 香港高等法院審理一宗兄妹亂倫性侵案，18歲男學生被控在14歲及16歲時兩度強姦胞妹，女事主最終向友人求助並報警。

香港 高等法院於26日審理一宗兄妹亂倫性侵 案，現年18歲的男學生M.P.H.被控於14歲及16歲時兩度強姦胞妹X。被告否認兩項強姦罪。

綜合明報與香港01報導，控方於開案陳詞指出，被告與女事主X分別生於2008年及2010年，兩人年齡相差兩歲，與父母及一名外籍家庭傭工同住。

首宗侵犯事件發生於2022年7月某日，當時一家人與母親同住一房，屋內僅有14歲的被告、12歲的X及外傭。被告要求X脫去褲子並俯臥床上，隨後趴在X背部進行性侵。X因下體遭異物插入感到疼痛，曾向被告表示「就算玩遊戲，不如下次再玩」，但被告僅回應「好快，忍一忍」。X隨即掙扎並向後踢腳，推開對方時目睹被告並未穿著內褲。

報導指出，控方續指，該家庭日後遷居，兄妹二人各自擁有獨立房間。2024年7月16日凌晨，當時14歲的X在客廳沙發使用手機期間不慎睡著，驚醒時發現內褲被褪至膝蓋處，雙腿被16歲的被告架於肩上，正遭對方性侵。X感到下體劇痛且有撕裂感，欲放聲大叫卻遭被告用手掩住嘴巴。整個施暴過程持續約10至15分鐘，被告事後走入廚房。X前往洗手間用紙巾擦拭下體時發現血漬，並用水清洗了染血的內褲。

事發翌日，X向友人傾訴遭遇，並於同月18日自行向警方報案。警方於19日安排X前往醫院接受驗傷，隨即在7月20日以涉嫌強姦罪名將被告拘捕，被告在警誡下保持緘默，僅表示「無嘢講」。