「168是獨一無二生命」宏福苑周年彌撒 逐一讀亡者名
宏福苑大火一周年，天主教香港教區舉行追思彌撒，逐一讀出168名亡者姓名並安慰遺屬，同時呼籲社會記住生命尊嚴、追尋真相與公義。
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宏福苑大火一周年，天主教香港教區舉行追思彌撒，逐一讀出168名亡者姓名並安慰遺屬，同時呼籲社會記住生命尊嚴、追尋真相與公義。
11月26日是香港宏福苑大火一周年，天主教香港教區25日晚在半山聖母無原罪主教座堂舉行追思彌撒。祭台前擺放列出168位亡者名字的牌，並設追悼禮，安排4名遺屬逐一讀出所有亡者名字。為追思彌撒主祭的陳志明神父稱，168位亡者不是「整體數字」，他們是獨一無二的生命，故讀名以示尊重，讓大家記得他們。
綜合香港01、明報報導，追思彌撒於25日晚上6時45分舉行。儀式期間，教會邀請受火災影響的居民及家屬到祭台前接受祝福，場刊第二至第三頁亦列出168名死者姓名，讓參與者逐一追思。
陳志明講道時表示，宏福苑大火是一場集體創傷，追思彌撒希望讓分散各處、各自承受哀傷的人重新聚集，讓家屬知道自己並非孤單面對傷痛，教會會陪伴他們走過最黑暗的時刻。
他強調，168名死者並非一個整體數字，而是168個獨一無二的生命，因此安排逐一讀出姓名，以示尊重，也讓生者得到安慰。他指出，面對因人為疏忽及制度缺失造成的災難，社會不應把人的生命視為可以隨意處置的數據，對生命尊嚴的堅持，也應轉化為追尋真相與公義的行動。他相信，記住每一名死難者，是對他們最基本的尊重，「愛比死亡更加強大」。
亡者家屬、牧師林一君表示，因大火失去三名親人，每晚閉上眼晴會想起逝去親人的樣子，都會失眠。不過，她寄語留下來的人要好好生活，替亡者感受世界的美好、認真活好每一天，讓他們的愛在生命中延續。25日更是其中一名罹難親人的生日，她哽咽表示，如今已無法親口向對方說生日快樂，這種痛苦已成為心靈上的空洞。
另一方面，大火一周年前夕，宏福苑附近的廣福道休憩處亦有市民前往獻花悼念。25日中午起，現場陸續出現花束，附近有警員駐守，入夜後更有警員拍攝留在現場的花束，整體氣氛大致平和，未見有人阻止市民悼念。
有宏福苑居民一家從深水埗過渡房屋返回舊居附近，鍾小姐表示，即使可能受到警方「關心」，仍會前來悼念，希望往後每年都能在火災紀念日回到舊地。其母親鍾太重回宏福苑時忍不住落淚，坦言經歷一年後才逐漸能夠釋放情緒。她又表示，父母對多年辛苦建立的家園消失仍感難過，未來生活只能走一步看一步，並呼籲港府避免類似悲劇再次發生。
不過，部分居民對港府提及的「合法悼念」安排感到疑惑，擔心獻花是否獲准。有大埔居民表示，相關說法不夠清晰，憂慮當局可能改變立場。亦有市民因不確定能否獻花，只能空手到場默哀、遙望宏福苑，希望透過悼念安慰街坊，不讓168名死者被遺忘。
教區在半山聖母無原罪主教座堂舉行彌撒，祭台前擺放列名牌，場刊也印出168名死者姓名，並安排4名遺屬逐一讀名，讓每位亡者都被具體記住。 他指出168名死者不是單純的整體數字，而是168個獨一無二的生命，因此讀名是尊重也是安慰；他並呼籲社會正視人為疏忽與制度缺失，追尋真相與公義。 有失去3名親人的家屬表示長期失眠、心中留有空洞，但仍希望留下來的人好好生活；亦有居民與市民前往獻花默哀，盼每年都能回到舊地悼念，避免悲劇重演。
精華 FAQ
教區在半山聖母無原罪主教座堂舉行彌撒，祭台前擺放列名牌，場刊也印出168名死者姓名，並安排4名遺屬逐一讀名，讓每位亡者都被具體記住。
他指出168名死者不是單純的整體數字，而是168個獨一無二的生命，因此讀名是尊重也是安慰；他並呼籲社會正視人為疏忽與制度缺失，追尋真相與公義。
有失去3名親人的家屬表示長期失眠、心中留有空洞，但仍希望留下來的人好好生活；亦有居民與市民前往獻花默哀，盼每年都能回到舊地悼念，避免悲劇重演。
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