香港宏福苑大火慘劇11月26日滿周年。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 宏福苑大火一周年，天主教香港教區舉行追思彌撒，逐一讀出168名亡者姓名並安慰遺屬，同時呼籲社會記住生命尊嚴、追尋真相與公義。

11月26日是香港宏福苑 大火一周年，天主教香港教區25日晚在半山聖母無原罪主教座堂舉行追思彌撒。祭台前擺放列出168位亡者名字的牌，並設追悼禮，安排4名遺屬逐一讀出所有亡者名字。為追思彌撒主祭的陳志明神父稱，168位亡者不是「整體數字」，他們是獨一無二的生命，故讀名以示尊重，讓大家記得他們。

綜合香港01、明報報導，追思彌撒於25日晚上6時45分舉行。儀式期間，教會邀請受火災影響的居民及家屬到祭台前接受祝福，場刊第二至第三頁亦列出168名死者姓名，讓參與者逐一追思。

陳志明講道時表示，宏福苑大火是一場集體創傷，追思彌撒希望讓分散各處、各自承受哀傷的人重新聚集，讓家屬知道自己並非孤單面對傷痛，教會會陪伴他們走過最黑暗的時刻。

他強調，168名死者並非一個整體數字，而是168個獨一無二的生命，因此安排逐一讀出姓名，以示尊重，也讓生者得到安慰。他指出，面對因人為疏忽及制度缺失造成的災難，社會不應把人的生命視為可以隨意處置的數據，對生命尊嚴的堅持，也應轉化為追尋真相與公義的行動。他相信，記住每一名死難者，是對他們最基本的尊重，「愛比死亡更加強大」。

亡者家屬、牧師林一君表示，因大火失去三名親人，每晚閉上眼晴會想起逝去親人的樣子，都會失眠。不過，她寄語留下來的人要好好生活，替亡者感受世界的美好、認真活好每一天，讓他們的愛在生命中延續。25日更是其中一名罹難親人的生日，她哽咽表示，如今已無法親口向對方說生日快樂，這種痛苦已成為心靈上的空洞。

另一方面，大火一周年前夕，宏福苑附近的廣福道休憩處亦有市民前往獻花悼念。25日中午起，現場陸續出現花束，附近有警員駐守，入夜後更有警員拍攝留在現場的花束，整體氣氛大致平和，未見有人阻止市民悼念。

有宏福苑居民一家從深水埗過渡房屋返回舊居附近，鍾小姐表示，即使可能受到警方「關心」，仍會前來悼念，希望往後每年都能在火災紀念日回到舊地。其母親鍾太重回宏福苑時忍不住落淚，坦言經歷一年後才逐漸能夠釋放情緒。她又表示，父母對多年辛苦建立的家園消失仍感難過，未來生活只能走一步看一步，並呼籲港府避免類似悲劇再次發生。

不過，部分居民對港府提及的「合法悼念」安排感到疑惑，擔心獻花是否獲准。有大埔居民表示，相關說法不夠清晰，憂慮當局可能改變立場。亦有市民因不確定能否獻花，只能空手到場默哀、遙望宏福苑，希望透過悼念安慰街坊，不讓168名死者被遺忘。

香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，港府要求承建商購入棚網後須化驗才能上架使用；有實驗所發現，約八成檢測不合格。（中通社）