香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 康文署外判商營運的城市售票網遭黑客入侵，約130萬用戶資料外洩，當局已報警並要求全面調查，亦提醒市民提防釣魚詐騙。

為康文署轄下表演場地提供票務服務的城市售票網外判商，近日也遭黑客（駭客 ）入侵，事件涉及約130萬名使用者的個人資料，包括用戶名稱或姓名、電話號碼和電郵地址。

文匯報報導，康樂及文化事務署25日公布，24日接獲城市售票網的外判承辦商通報，發現城市售票網被黑客非法進入。發現事件後，承辦商已即時採取措施防止黑客，並已全面檢視系統，確認系統可繼續正常運作。城市售票網系統由康文署的外判承辦商自資開發及擁有，主要為康文署轄下表演場地提供票務服務。

康文署高度關注事件，已即時要求承辦商就事件進行深入調查並提交報告，亦已就事件向警方報案，以及向保安局、數字政策辦公室及個人資料私隱專員公署報告。

康文署表示，正聯同承辦商陸續通知受影響人士，並正徵詢個人資料私隱專員公署及數字政策辦公室的意見，與承辦商全面檢視事件，以及進一步加強城市售票網系統的保護措施，防止同類事件再次發生。

近期香港 接連發生網絡安全及資料外洩事故，香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）發出網絡保安警告指，多宗事故反映機構資料未必只存放於自身的核心網絡，亦可能分散於第三方服務供應商、雲端平台、後台系統、測試環境及備份系統等。一旦其中一環失守，事故影響將取決於相關系統保存的資料數量，以及被入侵帳戶或系統可接觸的資料範圍。

另據明報報導，香港藝術節25日晚亦向客戶發電郵，稱23日發現主網站被未獲授權第三方介入，已向警方報案和通報私隱署。據初步調查，懷疑第55屆藝術節門票預訂觀眾個人資料或曾被非法閱覽，其中可能包括姓名、電話、電郵地址、郵寄地址，以及信用卡號碼（不含安全碼CVV）。翻查資料，第55屆藝術節訂票經URBTIX-MaoyanHK負責收款。

藝術節「青少年之友」網站23日亦出現異常，即時聯絡外判服務承辦商緊急調查，發現網頁遭未經授權第三方入侵，涉2021至2026年會員個人資料。團隊已向警方報案及通報私隱署。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，城市售票網系統無儲存身分證號碼，信用卡資料亦遮蔽處理，有助降低直接金錢及身分盜用風險；惟外洩姓名、電話及電郵地址，仍極易被不法分子作釣魚攻擊或電話詐騙用。

方保僑建議受影響市民未來一段時間不要輕易點擊聲稱來自城市售票網的可疑短訊或電郵連結，應考慮更改與城市售票網帳戶相同的其他網上服務密碼。