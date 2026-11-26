影片可見，該名長髮女站在「自殺崖」巨石外側的狹窄位置，身後就是陡峭山坡，雙手緊抓岩石，多次低頭察看腳下情況，伸腳尋找落腳點，再沿石壁緩緩折返。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 網傳菲律賓女子在飛鵝山自殺崖徒手攀爬打卡，未見安全裝備且風勢強勁，引發網民狠批危險；事件亦令人聯想到該地多宗致命意外。

網上最近流傳兩段一眾女子徒手攀爬飛鵝山自殺崖的影片，其中一段影片附有一段菲律賓文字，寫上「sabi nga ni Ate hindi naman NAKAKATAKOT pero NAKAKAMATAY lang」，同時附上笑喊及掩面表情符號，大致意思是「姐姐都說了，其實並不可怕，只是會致命而已」。

香港 01報導，影片中可見數名女子聚集在巨型岩石旁，其中一名身穿連黑袖的灰色上衣、黑色長褲及白色鞋的長髮女子，雙手攀扶岩石邊緣，沿石縫慢慢向下移動。另一名女子則蹲在岩石上方，俯身伸手協助。長髮女其後雙腳踩着崖壁凸出位置，身體緊貼石壁，逐步橫向移動，再向外攀爬。

另一段沒有菲律賓文字的影片則可見，該名長髮女站在「自殺崖」巨石外側的狹窄位置，身後就是陡峭山坡，雙手緊抓岩石，多次低頭察看腳下情況，伸腳尋找落腳點，再沿石壁緩緩折返。

從兩段影片可見，現場風勢強勁，長髮女攀爬期間未見佩戴安全頭盔或繫安全繩，山崖下方可見大片樹林、道路及密集住宅大廈，場面令人捏把冷汗。女伴一直用菲律賓語嬉笑，不時提醒對方小心，神色未算緊張。

影片引來許多網民討論，「嫌命長」、「好危險」、「不要連累救援人員」、「是悶到沒什麼好玩？是覺得自己這條命不值錢？」

翻查資料，飛鵝山自殺崖被列入漁農自然護理署「郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點」，但類似徒手攀山事件屢見不鮮。

今年10月2日，兩名休班救護總隊目身繫安全繩在自殺崖攀石期間，其中一名51歲黃姓事主由高處墜下，黃男昏迷由飛行服務隊直升機送東區醫院後不治。其同行的49歲姓黃男同事攀爬時頭頸受傷。

2020年4月，一名52歲女子與約10人在自殺崖遠足，其間懷疑失足墜崖，身體多處受傷，由飛行服務隊直升機救起送院，其後證實死亡。另外，2017年11月，一名42歲女子與山友在飛鵝山遠足，其間疑有人自行開闢山路，女事主途經自殺崖時，疑踩中碎石跣腳，跌至約20米下的山崖，送院搶救後不治。