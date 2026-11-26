香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 一名港女指特區護照缺頁遭日本拒入境，但入境處檢查後發現疑似被改動痕跡，已轉介執法部及送交化驗所跟進。

香港 一名女子於社交平台Threads發文「警世」，指自己於11月24日正日生日，滿心歡喜飛往日本展開一星期生日之旅，豈料入境時竟被日本海關指其特區護照 「出廠漏頁」，中間憑空消失4頁。女子當場被拒入境並安排原機返港，機票 、酒店及假期全數「泡湯」，女子返港後讓香港入境處職員檢查該本護照，稱屬「出廠漏頁瑕疵」。

香港01報導，入境處指當事人25日已親身到入境處了解情況。處方經詳細檢視涉事的特區護照後，發現懷疑有人沒有合法授權而改動該護照，已即時轉介執法部跟進調查。此外，當事人在社交媒體聲稱於日本遣返回港後，在機場曾獲入境處人員確認有關缺頁為印刷裝訂之出廠瑕疵。然而，當事人25日向入境處改稱，有關說法並非來自入境處人員。

入境處表示，有市民在社交媒體聲稱特區護照缺漏部分內頁，懷疑為出廠瑕疵事件，當事人已親身到入境處了解，處方經詳細檢視涉事特區護照後，發現疑似被改動痕跡，懷疑有人沒有合法授權而改動該護照，已即時轉介執法部跟進調查，並會將涉事特區護照送交政府化驗所詳細化驗。

處方表示，特區護照簽發程序由一套特別設計的電腦系統監察和控制，每本護照亦會由職員人手覆檢，包括檢查封面及內頁的完整性，確保品質符合標準後，才會送往領證中心供申請人領取。

入境處重申，任何人沒有合法授權而改動特區護照，或管有或使用改動的特區護照可能觸犯「入境條例」，最高可被判罰款15萬港元（約1.9萬美元）及監禁14年。