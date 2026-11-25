蔡天鳳前夫鄺港智(右圖)爆驚人三角關係，稱蔡現任丈夫譚方駿(左圖)真正喜歡的是他。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳分屍案審理中，前夫鄺港智作證爆出離婚後仍與她保持性關係，並稱現任丈夫譚方駿知情且曾提議3人同住，惟相關說法尚未獲證實。

香港名媛蔡天鳳 2023年遭殺害並肢解，案件審理持續揭露更多複雜內情。涉嫌謀殺分屍的前夫鄺港智近日出庭作證，談及與蔡天鳳離婚後的關係時，聲稱兩人直到案發前仍維持親密關係，且現任丈夫譚方駿知情，甚至曾提出3人同居的想法。他還在庭上形容譚方駿對自己相當關照，並推測對方可能是同性戀 。

鄺港智身為被告，日前接受律師質詢時，被問及與蔡天鳳長期爭吵，為何仍能維持親密關係。他毫不避諱地表示，兩人多年來一直以這種方式相處，甚至說：「不衝突的，都罵了十幾年了。你說是不是有性關係，那邊做愛邊罵也可以啊，當作情趣這樣，習慣了用這種方式溝通。」

他也提到，自己與譚方駿是兒時同學，對方曾多次購買自家公司販售的米線表達關心。鄺港智回憶，多年前自己因竊盜罪逃往海南期間，蔡天鳳與譚方駿已經結婚，蔡曾向他表示，與譚方駿結婚是因為「錢」。當時蔡天鳳與譚方駿也曾多次前往海南探望他，甚至有過3人同床的情況，讓他形容彼此關係相當複雜。

鄺港智進一步聲稱，自己與蔡天鳳離婚後，兩人仍持續維持性關係，譚方駿不僅知情，也沒有阻止，甚至曾提出3人一起生活的建議。他還在庭上推測譚方駿「九成是同志 」，但這是鄺港智個人說法，並非已獲證實的事實。

至於律師質疑他是否因遭蔡天鳳辱罵而情緒失控，進而傷害對方，鄺港智則否認曾對蔡天鳳施暴，並堅稱自己沒有傷害死者，也未曾攻擊她的頭部。案件仍在審理中，相關說法有待法庭進一步釐清。