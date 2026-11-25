受到國際燃料巿場情況影響，港燈宣布，明年1月將按年加電費7.9%，平均每度電將加至1.762港元。另外中華電力加幅1.8%，平均淨電價為每度電1.432港元。圖為深水埗鴨寮街一電器行。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港兩電明年電費上調，中電升1.8%、港燈升7.9%，政府則計畫引進內地零碳電力，並逐步降低對化石燃料的依賴。

香港 兩電公布2027年電費 調整方案，中電及港燈明年1月平均淨電價按年分別上調1.8%及7.9%，每度電分別為143.2港仙（即1.432港元）及176.2港仙（即1.762港元）。港燈加幅較高，反映燃料成本上升及電力供應結構差異。以典型三人家庭每月用電量275度計算，港燈客戶明年1月相較今年1月，要多繳約35元；中電用家則多繳約7元。

綜合港媒報導，環境及生態局局長謝展寰形容兩電電價差距擴大是結構性問題，政府將不再批准新建化石燃料發電機組，並計畫引進內地零碳電力。

中電明年基本電價維持每度電101.2港仙，燃料調整費上調2.6港仙至42港仙，平均淨電價為143.2港仙，按年升1.8%。中電總裁羅嘉進表示，國際燃料價格受地緣政治局勢影響持續波動，中電採用多元化燃料組合及來源，有助減低市場波動對成本的衝擊。

港燈明年基本電價調高1港仙至128.9港仙，燃料調整費上調11.9港仙至47.3港仙，平均淨電價為176.2港仙，按年升7.9%。港燈約七成發電量來自天然氣，董事總經理鄭祖瀛表示，加幅逾九成與燃料價格有關。港燈部分天然氣供應曾受中東局勢影響，目前大部分長期供氣合約已恢復，現貨市場搶購壓力減少，燃料調整費較今年11月的55.1港仙回落逾14%。

不過，與今年11月相比，兩電明年1月淨電價均下跌，中電由148.6港仙降至143.2港仙，港燈由183港仙降至176.2港仙，分別跌3.6%及3.7%。

為紓緩加價壓力，中電明年動用電費穩定基金及燃料價格調整條款帳，合共撥出約25億元，其中11億元來自穩定基金，基本電價得以凍結。港燈則動用約2億元穩定基金，壓低基本電價加幅，基金餘額約7億元。

立法會議員關注兩電是否應進一步動用基金減低加幅。謝展寰表示，政府已要求兩電盡量使用基金，但若基金出現過大虧蝕，日後須計算利息，最終仍可能由用戶承擔，須取得平衡。

兩電亦推出社區支援計劃，中電明年撥款2.5億元，港燈則撥出7,800萬元，支援弱勢家庭及合資格劏房租戶等。

謝展寰指出，港燈市場規模較小，缺乏規模效益，且發電燃料依賴化石能源，中電則有核電等多元化來源。政府計畫在將軍澳第132區興建大型電力設施，接收內地零碳電力供兩電使用，目標2035年零碳電力比率提高至六至七成，並朝2050年零碳發電邁進。