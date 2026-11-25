香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 港燈與中電明年加電費後，劏房戶因無獨立電表，擔心津貼被業主轉嫁或抵銷，基層住戶、長者與商戶均感吃不消。

香港 兩大電力公司港燈及中電明年將分別上調電費 7.9%及1.8%，儘管兩電同步推出針對弱勢社群的支援方案，但不少基層劏房戶與一般市民、商戶仍大嘆吃不消。由於許多劏房未設獨立電表，每度電價由業主自行訂定，受訪住戶直言電力公司的津貼猶如「隔山打牛」，難以真正減輕生活重擔。

文匯報報導，居於筲箕灣不足80平方呎劏房的陳女士與兩名年幼子女同住，單位無獨立電表，業主每度電收取2.2元（港元，下同），高於港燈官方電價。她無奈表示，即使睡前僅開冷氣兩小時，夏季每月電費仍高達六、七百元，占家庭開支近兩成。面對港燈明年續推每戶1000元（約127.5美元）電費津貼，陳女士坦言不清楚申請渠道，且在業主自訂電價下，津貼恐淪為「左手交右手」，隨時被業主加價抵銷。

同樣面臨無獨立電表困境的深水埗七旬獨居長者黃先生，每度電遭業主收取1.7元，夏季高峰月繳近千元。他指出，續約主導權在業主手中，租客不敢抗議，深怕遭加租或不續約。對於中電將基層家庭補助計畫增至6000萬元、向長者及低收入戶提供600元津貼，黃先生雖認為「有好過無」，但也嘆息只是杯水車薪。

據報導，除了劏房戶，一般家庭與高耗電商戶同樣承受漲價壓力。九龍居民鄧先生及市民趙小姐均指出，夏季開冷氣電費動輒一兩千元，在物價齊漲、薪資停滯下只能盡量少開冷氣。經營洗衣店的張老闆則預估，明年每月電費將增加1000至2000元，目前只能自行吸收成本，暫不敢轉嫁給顧客。

不過，也有部分商戶受影響較小。有燈飾店業者表示，因店內及市場早已全面普及LED燈具，較傳統鎢絲燈省電約七成，加上整體用電模式轉型，電費上調對營運衝擊有限。