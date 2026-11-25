黎家盈是香港首位女航天員。 （中通社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 香港首位航天員黎家盈在中國太空站駐留184天，創下中國女性航天員單次在軌最長紀錄，並在神舟23號任務中完成科研、支援與科普工作。

中國載人航天工程神舟24號載人飛船預定25日上午8時18分發射升空。中國載人航天工程新聞發言人張靜波24日在任務新聞發布會上，對即將完成半年駐留任務、返回地球的香港 首位航天員黎家盈給予高度評價。黎家盈自今年5月搭乘神舟23號飛船升空後，在軌駐留至今已達184天，超越中國女性航天員此前單次在軌183天的紀錄，成為中國單次在軌駐留時間最長的女性航天員。

綜合港媒報導，現年44歲的黎家盈在香港土生土長，曾任香港警務處警司，擁有計算機法證博士學位。她於2024年8月入選中國第4批預備航天員，成為首位來自香港的女性載荷專家。入隊後，她接受8大類200多項訓練科目，累計訓練超過1700小時，通過飛行資格評定，並於今年5月24日搭乘神舟23號載人飛船升空，翌日進駐中國太空站。

黎家盈預計於11月30日清晨隨神舟23號載人飛船返回東風著陸場。

在神舟23號任務期間，黎家盈參與多項空間科學研究及技術試驗。其中，香港科技大學牽頭研製的「天韻相機」（MUSICO），是香港首項登上中國太空站的科研載荷。這項設備於今年5月11日隨天舟10號貨運飛船運抵太空站，主要用於高精度協同探測地球大氣中的二氧化碳及甲烷點源排放。黎家盈與另外兩名航天員在軌組裝、檢測及安裝儀器，協助設備投入運作，為溫室氣體排放監測及氣候變化研究提供數據。

此外，她與隊友及地面科研人員合作，完成空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究，並參與空間材料科學及新型半固態電池在軌驗證等科研工作。

除了科研實驗，黎家盈亦參與太空站出艙任務的支援工作。隊友朱楊柱、張志遠進行出艙活動期間，她在艙內操作太空站機械臂，協助兩人完成太陽翼維修及空間碎片防護裝置安裝等任務。今年9月9日，她與隊友在「天宮課堂·港澳專場」共同擔任太空教師，透過天地連線向青少年演示微重力實驗，介紹航天員在太空站進行科研工作的情況。

張靜波24日表示，黎家盈在神舟23號任務中擔任載荷專家，在空間科學研究、技術試驗及科普授課等方面很好地完成各項任務，從地面訓練到在軌工作，均展現嚴謹認真的科學態度和求真求實的作風。