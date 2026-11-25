香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 港怡醫療App遭駭致病人姓名、證件及聯絡等資料外洩風險，醫衛局已暫停其「醫健通」登記；同時OneDegree亦傳出大規模個資外洩，引發香港資安警訊。

香港近期資安事件頻傳，私家醫療機構「港怡醫療」與虛擬保險 公司「OneDegree」接連發生個人資料外洩事故。由於港怡醫院涉及醫療敏感資訊，醫務衛生局已暫時吊銷其「醫健通」登記，以防系統受波及。

綜合明報、文匯報報導，港怡醫療表示，11月18日發現旗下病人手機App 「港怡『智」健康」的保安設施出現未獲授權活動。該設施由第三方服務供應商維護，初步調查顯示，駭客 可能已存取部分病人的姓名、身分證及護照號碼、出生日期、聯絡方式，甚至健康護理及醫療預約詳情；部分病人的緊急聯絡人資料亦受牽連。

不過，院方強調病人的正式醫療紀錄、信用卡及付款資料均未受影響，醫院臨床服務維持正常。目前受影響人數尚待確認，警方已將案件暫列「不誠實使用電腦」跟進，衞生署亦要求院方於四週內提交詳細調查報告。

為審慎起見，醫衛局轄下電子健康紀錄統籌處已於23日即時暫停港怡醫院的「醫健通」登記並中斷系統連接，強調目前醫健通運作正常，並無外洩跡象。港怡醫療則表示已隔離異常系統、暫停該應用程式服務，並設立專線協助受影響病人。

另一方面，虛擬保險公司OneDegree亦通報於16日遭駭客入侵，初步估計約11萬名客戶受影響，外洩資料恐包含客戶姓名、身分證號碼及身分證副本影像。公司已呼籲客戶提高警覺，並建議向環聯信貸索取個人信貸報告，以防身分遭盜用。

面對航空、零售、金融及醫療等多個行業相繼爆發資安危機，個人資料私隱專員公署呼籲各機構應未雨綢繆，定期檢視系統保安、適時銷毀過期資料，並加強對第三方供應商的管理。有網絡安全專家指出，香港目前尚未針對機構資料外洩訂立直接罰則，恐令部分機構心存僥倖，建議當局透過立法罰則促使其加強防護，降低外洩風險。