香港樹仁大學舉辦第52屆畢業典禮，霍啟剛（中穿紅色學位服者）獲頒榮譽博士學位，父親霍震霆（左三）、母親朱玲玲（右三）、妻子郭晶晶（右四）以及弟弟霍啟山（右二）、霍啟仁（右一）、姑姑霍麗娜(左二)、霍啟仁妻子Purisa Songsombat(左一)齊聚現場，共同見證榮耀時刻並合影留念。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 霍啟剛獲樹仁大學頒授榮譽文學博士，霍家1家7口罕見齊聚同框，連霍震霆與朱玲玲也難得同場，郭晶晶與霍啟仁泰籍新婚妻子亦成焦點。

香港 立法會議員霍啟剛，日前出席香港樹仁大學第52屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，獲校方頒授榮譽文學博士學位。典禮當天，霍家上下幾乎「總動員」現身力挺，不僅妻兒到場見證，連已離異多年的父母霍震霆與朱玲玲也罕見同框，加上小弟霍啟仁的新婚泰籍妻子首度隨家族公開亮相，成為全場另一大焦點。

綜合港媒報導，霍啟剛在家族中向來被視為「學霸」，早年畢業於英國牛津大學經濟與管理學系，此次獲頒榮譽博士學位，更是人生重要里程碑。從現場曝光的大合照可見，身穿博士袍的霍啟剛站在正中央，身旁一字排開全是至親家人。向來作風低調的妻子郭晶晶一如既往現身支持；而霍啟剛的父親霍震霆，以及有「最美港姐」之稱的母親朱玲玲，也為了長子的榮耀時刻難得同場合影，展現對長子的重視。

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此外，平日極少在公開場合露面的霍家小弟霍啟仁，此次也帶著新婚泰籍太太Purisa Songsombat（Namfon）齊齊出席。兩人於2025年11月在雲南玉龍雪山完婚，由於新娘氣質出眾、外型甜美，被港媒封為「泰國 朱千雪」。這次她大方融入霍家大家庭，與長輩及兄嫂親切同框，也讓外界一窺霍家融洽的家庭氣氛。值得一提的是，郭晶晶上個月才剛獲香港嶺南大學頒授榮譽院士，夫妻倆接連獲得香港高等學府肯定，引發不少網友熱議。

香港樹仁大學校方在讚辭中高度肯定霍啟剛多年來積極連結各界資源、為青年拓展發展機會，並致力推動香港在國際舞台發揮橋樑作用，表彰其貢獻「不止於一項運動、一個界別或一份公職」。典禮結束後，霍啟剛也在社群平台發文分享喜悅，透露自己與樹仁大學早有淵源，過去曾在體育及青年活動上多次合作，未來將繼續把個人能力轉化為對社會的承擔。他也勉勵現場兩百多名畢業生，面對瞬息萬變的國際局勢，只要保持謙卑學習的心態、裝備好自己，具備判斷力與責任感，未來的舞台必定無比寬廣。

霍啟剛出席香港樹仁大學第52屆畢業典禮，獲頒榮譽文學博士學位並上台致詞。(取材自微博)