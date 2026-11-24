香港當代視覺文化博物館M+2025年3月推出的「畢卡索作品展」，圖為畢卡索青銅雕塑。（新華社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： M+開館5年累計吸引逾1270萬人次，憑年輕客群與亞洲館藏快速成為國際藝術地標，並將推出新展及深化與MoMA、龐比度合作。

M+董事局主席龐建貽指出，M+博物館本月迎來開幕五周年，至今吸引逾1270萬人次參觀，開館僅五年便躋身全球參觀人次第22位、亞洲第3位，日前更是與紐約現代藝術博物館（MoMA）及巴黎龐比度藝術中心（Centre Pompidou）成立文化聯盟。明年適逢香港 回歸祖國30周年，館方將推出「香港：此地彼方2027」特展。

香港文匯報報導，龐建貽說明，M+開館五年累計逾1270萬參觀人次，約86%訪客介乎16歲至44歲、平均年齡33歲，「可見M+在年輕人心目中，已經成為相當重要的藝術文化地標。」在觀眾組成方面，本地觀眾占40%、內地及澳門觀眾占39%、海外觀眾占21%。

館藏中則有84%來自亞洲藝術家，當中22%為香港藝術家作品。為慶祝明年香港回歸祖國30周年，M+將展出收錄本地年輕藝術家作品的「香港：此地彼方2027」。

除了引進國際藝術，M+亦持續推動展覽巡迴海外，例如歷經七年研究策劃的「貝聿銘：人生如建築」香港首展後已赴上海巡展，與首爾Leeum美術館合辦的「李昢：一九九八年至今的創作」也將前往比利時安特衛普當代藝術博物館及加拿大國立美術館展出。

此外，M+早前與擁有近百年歷史的紐約現代藝術博物館（MoMA）及有50年歷史的巴黎龐比度藝術中心（Centre Pompidou）宣布成立文化聯盟，加強藏品、展覽及人才合作。