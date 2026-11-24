AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳命案審訊中，鄺港智對辯方指控全盤否認，堅稱沒有因受責罵失控殺人，亦否認利用信件嫁禍父親鄺球。

28歲香港名媛蔡天鳳 2023年2月疑遭殺害碎屍案昨日踏入第43日審訊，前夫鄺港智、前家翁鄺球及前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，鄺港智繼續作供堅稱被責罵十多年已習慣，並反指當日與兄長下車後由鄺球上車，隨即發現蔡天鳳在車內死亡。對於遭辯方直指在車上被罵到情緒失控殺人、並將責任轉嫁父親，鄺港智當庭全盤否認。

文匯報報導，庭審期間，辯方針對案發經過與還押信件接連質詢。鄺港傑的代表大律師Trevor Beel指出，鄺港傑早前供稱2023年2月21日案發當日，鄺港智在7人車上不停被蔡天鳳責罵並哭崩稱「唔好再鬧」，最終情緒失控大力襲擊導致蔡面部骨折窒息，且殺人後要求致電父親鄺球善後。

Trevor Beel更質疑鄺港智利用鄺港傑還押期間所寫「作故仔」指控鄺球的信件削弱證供可信性，指其自私說謊嫁禍父親；鄺港智一律否認，重申「我淨係話畀律師知，佢（鄺港傑）記得嘅嘢係咁樣」。

還原案發當日行車路線，鄺港智確認當時與蔡天鳳同坐由鄺港傑駕駛的7人車前往墨爾文國際學校接女兒放學，途中他轉述若不再讓鄺球見孫兒，鄺球便不會配合加多利山物業賣樓手續、孫兒教育及家庭事務等「所有嘢」，甚至可能取消賣樓授權書。

蔡天鳳隨即要求致電身處大埔大尾篤停車場的鄺球見面「講清楚」，並通知李瑞香接女兒放學；對於Trevor Beel質疑為何未搭的士接女兒、直指供詞虛構，鄺港智回應當時沒想到且不知未聯絡上李瑞香，再次否認因被責罵失控殺人。