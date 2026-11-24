蔡天鳳命案 前夫鄺港智否認殺人、嫁禍父親
蔡天鳳命案審訊中，鄺港智對辯方指控全盤否認，堅稱沒有因受責罵失控殺人，亦否認利用信件嫁禍父親鄺球。
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蔡天鳳命案審訊中，鄺港智對辯方指控全盤否認，堅稱沒有因受責罵失控殺人，亦否認利用信件嫁禍父親鄺球。
28歲香港名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害碎屍案昨日踏入第43日審訊，前夫鄺港智、前家翁鄺球及前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，鄺港智繼續作供堅稱被責罵十多年已習慣，並反指當日與兄長下車後由鄺球上車，隨即發現蔡天鳳在車內死亡。對於遭辯方直指在車上被罵到情緒失控殺人、並將責任轉嫁父親，鄺港智當庭全盤否認。
文匯報報導，庭審期間，辯方針對案發經過與還押信件接連質詢。鄺港傑的代表大律師Trevor Beel指出，鄺港傑早前供稱2023年2月21日案發當日，鄺港智在7人車上不停被蔡天鳳責罵並哭崩稱「唔好再鬧」，最終情緒失控大力襲擊導致蔡面部骨折窒息，且殺人後要求致電父親鄺球善後。
Trevor Beel更質疑鄺港智利用鄺港傑還押期間所寫「作故仔」指控鄺球的信件削弱證供可信性，指其自私說謊嫁禍父親；鄺港智一律否認，重申「我淨係話畀律師知，佢（鄺港傑）記得嘅嘢係咁樣」。
還原案發當日行車路線，鄺港智確認當時與蔡天鳳同坐由鄺港傑駕駛的7人車前往墨爾文國際學校接女兒放學，途中他轉述若不再讓鄺球見孫兒，鄺球便不會配合加多利山物業賣樓手續、孫兒教育及家庭事務等「所有嘢」，甚至可能取消賣樓授權書。
蔡天鳳隨即要求致電身處大埔大尾篤停車場的鄺球見面「講清楚」，並通知李瑞香接女兒放學；對於Trevor Beel質疑為何未搭的士接女兒、直指供詞虛構，鄺港智回應當時沒想到且不知未聯絡上李瑞香，再次否認因被責罵失控殺人。
鄺港智在庭上否認自己在車上情緒失控後殺害蔡天鳳，也否認將責任推給父親鄺球，強調辯方所指的行兇與嫁禍說法都不屬實。 辯方指鄺港智當日在7人車內不斷被蔡天鳳責罵，期間情緒崩潰並說「唔好再鬧」，之後大力襲擊蔡天鳳，最終導致她面部骨折及窒息死亡。 他否認曾以還押信件作故仔誣衊鄺球，稱只是轉述鄺港傑記得的內容；至於行車路線，他表示下車後才由鄺球上車，並發現蔡天鳳已在車內死亡。
精華 FAQ
鄺港智在庭上否認自己在車上情緒失控後殺害蔡天鳳，也否認將責任推給父親鄺球，強調辯方所指的行兇與嫁禍說法都不屬實。
辯方指鄺港智當日在7人車內不斷被蔡天鳳責罵，期間情緒崩潰並說「唔好再鬧」，之後大力襲擊蔡天鳳，最終導致她面部骨折及窒息死亡。
他否認曾以還押信件作故仔誣衊鄺球，稱只是轉述鄺港傑記得的內容；至於行車路線，他表示下車後才由鄺球上車，並發現蔡天鳳已在車內死亡。
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