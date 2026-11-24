香港大埔社區宏福苑去年11月26日發生大火，至今將滿1周年。圖為今年4月3名大埔宏福苑居民在警務人員指引下步入宏福苑。（中新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 宏福苑大火滿1年，5名災民受訪訴說失居、內疚與生活重建的掙扎，有人婉拒見舊友、有人守住原有生活圈，也有人靠新居與新習慣慢慢重來。

一場熊熊大火奪走168人性命、震碎1984戶家庭的安居夢，香港 大埔宏福苑 災後屆滿一年，仍有居民望著近在咫尺的舊居感嘆「返唔到去」。五名經歷火災的宏福苑居民近日受訪，道出從一家三代失居所、拒售業權苦守大埔生活圈，到心懷「倖存者內疚」學著重新出發的災後人生轉折。

明報報導，七旬住戶廖老太原居宏盛閣，災後與長子一家六口三代人遷往同區過渡房屋「善樓」。她回憶火災當日大廈被吞噬、街坊痛哭的場景時忍不住落淚，透露災後一年仍婉拒與相識逾60年的小學同學見面，「我好像未ready（準備）好去見人」，面對外界籲居民向前看，她反問：「你叫我向前望，我望什麼？」並決定接受政府收購業權。

報導說，同樣受困於過渡生活的歐太一家五口與外傭原居宏泰閣，災後搬進同區過渡屋「策誠軒」。從現居外望便是舊居，她形容「好似好近，又好似好遠，我望到我屋企，但係我返唔到去」，為留住三名兒子的原有生活圈，她拒簽買賣協議並堅持「只有過好呢刻」。

報導稱，原居宏志閣的阿Cor雖住宅未受波及，但仍失去住了40年的家，獨居港島後幾乎每晚只吃番薯、烚蛋、香蕉，坦言面對罹難鄰居常湧起「survivor guilt（倖存者內疚）」，直言「開心好難」，如今透過與街坊傾偈學習與傷痛並存。

報導指出，原居宏建閣的關太兩度搬遷後入住筲箕灣明華大廈，因居所位處半山且腿腳不便，被迫放棄過往每周在吐露港散步的習慣，但她已在陽台擺放植物遠眺並透過「特設銷售計畫」購入啟德啟陽苑單位，盼能「重新出發」。

據報導，原居宏盛閣的梁先生今年8月合約期滿後失業，與母親同住馬鞍山過渡屋「樂和‧東寓」180多呎單位，他閒暇以新買相機攝影記錄日常，亦不時陪母親回大埔品嚐記憶中的車仔麵與魚蛋粉。