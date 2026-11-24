愛達郵旗下第二艘中國產大型郵輪「愛達·花城號」23日順利駛抵香港啟德郵輪碼頭。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 國產大型郵輪「愛達·花城號」首航抵港，預告下月推出維港跨年航次，並計畫明年以香港為母港，結合一程多站與三港協同拓展郵輪市場。

搭載逾3800名旅客緩緩靠泊維港，內地第二艘國產大型郵輪 「愛達·花城號」23日首航抵達香港 啟德郵輪碼頭並舉行歡迎儀式。愛達郵輪預告下月30日推出維港跨年 過夜航次，明年適逢香港回歸30周年，更計畫以香港為母港營運近20個航次，強化廣州、香港、深圳「三港協同」。

文匯、大公報報導，「愛達·花城號」於22日從廣州南沙國際郵輪母港啟航，展開為期六天五晚、途經香港與越南順化（真美）的首航之旅。該船全長341米、設有2130間客房，最多可容納5232名旅客，較姐妹船「愛達·魔都號」加長17.4米並新增3000多平方米公共空間。

全船28間餐廳及酒吧除了供應泰國菜、義大利菜外，還為大灣區旅客增設廣東燒臘、滷水及打邊爐等嶺南風味，船上並融合廣東音樂、雜技、粵劇及逾400件主題藝術裝飾。

首訪歡迎儀式由中聯辦副主任張勇、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港中旅集團董事長石岱與信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊等人主理。

羅淑佩表示，將善用完善國際航空與高鐵網絡發展「飛航郵輪」及「鐵路郵輪」行程，串連廈門與廣州等地打造「一程多站」旅遊模式。愛達郵輪助理副總裁國佳介紹，首航旅客半數來自粵港澳大灣區、10%為國際旅客，另有近500名回頭客。

報導指出，來自珠海、一家四口同行的林小姐受訪時表示，對比過往曾搭乘同系列的「愛達·魔都號」，新郵輪設計細節偏向花卉與溫馨風格，並融入廣東元素，且船上服務人員能聽懂粵語，令廣東旅客倍感親切。對今次航程體驗滿意，若明年能在香港登船亦會考慮再度乘搭。

來自重慶的涂先生與胡女士曾於2024年搭乘首艘國產大郵輪愛達·魔都號，今次專程體驗花城號首航，大讚國產郵輪對長者特別友好，中文服務令長者無須擔心語言障礙。來自貴陽的陽女士稱讚船上餐飲豐富、組織有序。

愛達郵旗下第二艘中國產大型郵輪「愛達·花城號」23日順利駛抵香港啟德郵輪碼頭。(中通社)