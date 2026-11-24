11月23日，香港特區行政長官李家超聽取官員匯報政府為防止大埔宏福苑火災事故再發生的系統改革和推行獨立委員會報告建議的進度報告。李家超要求各政策局和部門在推進各項建議落實的同時，必須要以嚴謹態度全流程檢視有關制度，確保所有改革取得實效。(香港中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港跨部門特遣隊成立約1個月即拘163人，揭破涉及27個屋苑及工廠大廈的圍標黑幕，並配合廉署與警方打擊貪污、虛假文書及黑社會勢力。

喬裝潛入會議揪出「稻草人」圍標黑幕，香港 跨部門打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊展開第二輪行動，成功瓦解涉案金額高達1.3億元、染指15個屋苑的圍標集團並拘捕33人。保安局局長鄧炳強表示，此次行動已成功阻截兩份共760萬元工程合約。特遣隊成立約一個月以來採取兩次主動行動，累計共拘捕163人、涉及27個屋苑及工廠大廈，金額逾2.3億港元(約2932萬美元)。

大公報報導，保安局局長鄧炳強說明，特遣隊自11月初設立舉報熱線至今已收到105宗舉報，並派員喬裝出席相關會議取得突破性情報。此次瓦解的集團先買入屋苑單位滲透業主立案法團，恐嚇或收買專業人士淪為橡皮圖章，並利用「幽靈標」、「豬仔標」及「稻草人」操控招標。

競委會行政總裁畢仲明指出，集團安排同黨特意低價入標充當「稻草人」，再由同黨工程顧問指稱該低價標「可疑」並拒諸門外，讓業主誤認顧問「做到嘢」而放下戒心，最終由另一同黨高價得標。

廉政公署執行處首長蔡樹強表示，廉署在行動中拘捕20人，涉及3間工程顧問公司及7間承建商負責人、註冊檢驗人員與職員，涉嫌透過貪汙圍標取得7個樓宇大維修合約。

其中2024年底集團針對北角一座樓齡約50年、只有約30戶的單幢大廈，先以僅占工程費用1%的顧問費（遠低於業界一般的3%至4%）取得顧問合約，再與法團及物管公司「自編自導自演」，在屋宇署從未發出驗樓令下訛稱大廈接獲強制驗樓令，且未通知所有業主召開大會便極力推薦特定承建商。

此外，警務處副處長（行動）葉雲龍指出，警方在5宗製造虛假文書案件中拘捕12男1女共13人（年齡38至69歲），並搗破涉案黑社會操控賭檔拘捕64人。

文匯報報導，另一方面，香港特區政府根據宏福苑獨立委員會報告推行六方面系統性改革，行政長官李家超昨日主持會議聽取匯報，知悉報告內29項建議方案已完成落實，並指示盡快就六條法例修訂草案提交立法會審議及成立樓宇維修支援及服務局。房屋局昨日亦正式成立「公營房屋樓宇管制組」，取代原有的獨立審查組並實行全新監管制度。