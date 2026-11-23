香港尖沙咀寶勒巷6號對開22日下午突發嚴重交通意外，一輛私家車懷疑剷上行人路，導致1死3傷。現場消息指，警方說，死者是一名非華裔男子。另外3名傷者送院治理。警方正封鎖現場調查。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港尖沙咀昨日下午發生酒駕奪命車禍，白色寶馬衝上行人路撞傷4人並釀成1死3傷，司機事後逃逸，警方其後拘捕一名38歲男子。

香港 鬧市尖沙咀昨天下午有私家車衝上人行道，又撞上店鋪和路邊一輛貨車，釀成一死三傷慘劇。

事發鬧市尖沙咀寶勒巷，一部白色寶馬房車衝上人行道，撞倒最少四名行人，包括二男二女。其中一名非華裔男子，昏迷送往伊利沙伯醫院，搶救無效不治。其餘二名香港女子和一名非華裔男子，分別頭部和腳部等受傷，救護員即場為他們治理和包紮，有人要由擔架抬上救護車，清醒送院。

涉事私家車嚴重損毀，人行道旁有鐵欄和單車被撞毀，地上留有血跡。司機出事後棄車潛逃，警方其後在附近找到一名疑犯。警方消息說，軍裝巡邏小隊人員在柯士甸道德信學校對面，拘捕懷疑涉案的38歲男子，呼氣測試發現他體內酒精含量超標，涉嫌危險駕駛引致他人嚴重受傷及酒後駕駛被捕。

現場目擊者稱，出事時聽到一聲巨響以為樓塌了，之後有人大聲呼叫，現場一場混亂，有二名傷者頭部流血倒地，另有二人倒臥地上。涉事私家車上一男一女試圖離開現場，遭行人喝止。

文匯報報導，據悉，非華裔男死者53歲，持香港身份證，家住元朗廣場。3名傷者分別為60歲非華裔男子，頭部有5厘米至6厘米裂傷；姓林31歲女子，身體有骨折；鄺姓70歲婦身體多處疼痛。

現場為寶勒巷6號好德商業大廈對開，現場一片混亂，有傷者頭破血流倒臥路上，有救護員即場替傷者包紮。路邊至少6個鐵欄被毀，多輛單車被撞至嚴重變形，零件四散行人路及馬路，涉事寶馬私家車車頭毀爛，車頭下方仍壓著至少一輛毀爛的單車。

有現場附近餐廳職員表示，肇事車輛的男司機與一名女乘客落車後即沿漆咸道方向逃去，期間有路人發現，即時追他們，很多市民報警，警方反應迅速，10分鐘內到場。