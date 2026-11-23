方力申打破世界紀錄。（取材自澎湃新聞網）

AI摘要 文章摘要整理： 46歲港星方力申完成香港至澳門35公里泳渡，刷新金氏世界紀錄並為兒童體育訓練募得1000萬港元，展現前港隊泳將的毅力與公益心。

港星方力申再創游泳紀錄！46歲的他21日挑戰香港 至澳門 海域橫渡，歷時8小時37分24秒，完成全程約35公里泳程，刷新金氏世界紀錄，成為香港至澳門游泳用時最短的男性。他也藉這次挑戰募集善款，幫助弱勢及有特殊教育需要的兒童接受體育訓練。

綜合明報、文匯報、澎湃新聞報導，方力申22日上午從香港大嶼山雞翼角下水，橫渡港澳公海海域，傍晚抵達澳門黑沙海灘，全程約35公里，以8小時37分24秒完成，打破居港英籍泳手Simon Holliday於2014年10小時20分30秒的紀錄。成功挑戰金氏世界紀錄，方力申表示能創紀錄當然開心，但最希望大家能夠記得他為下一代的出發點而游。

完成挑戰後沒有休息太久，他隨即參與在澳門舉行的「浪接浪港澳群星慈善音樂會」，現場獲金氏世界紀錄認證為「香港至澳門游泳用時最短的竹男性」，大會宣布總籌款達1000萬港元（約127.5萬美元）。

方力申今次長途泳持續游逾8小時，他坦言在海中曾頭痛腳麻、冷到發抖想放棄，全靠「唔衰得（不能輸）」意志力堅持完成義舉，方力申雖然外表精神，但他直認有頭痛和吞口水也痛，但稱：「難得有人需要我。」只是實在太辛苦應該不會有下次。

方力申1980年出生，曾是香港游泳代表隊成員，代表香港出戰2000年雪梨奧運，並曾任2004年雅典奧運會及2008年北京奧運火炬手。退役後轉戰演藝圈，以歌手、演員身分活躍於娛樂圈，如今再度憑藉游泳專長締造紀錄。

方力申的代表作包括電影「獨家試愛」、「十分愛」、「我的最愛」及「分手再說我愛你」，與鄧麗欣合作的愛情電影最受歡迎，歌曲則有「好心好報」、「好好戀愛」等。

感情方面，他與歌手鄧麗欣曾交往約10年，2016年3月宣布分手。2023年公開與小14歲的圈外女友葉萱戀情，2025年2月14日情人節在美國結婚，兩人育有一女。

方力申近日宣布將再為人父，他稱是刻意選擇全家人一起公布第二胎性別，說：「我也不敢相信是兒子，很多人說我有岳父相，女兒可以一直溺愛，但兒子就不可以，我也要開始調節如何做一個好爸爸。」