AI摘要 文章摘要整理： GaWC公布2026世界城市排名，香港奪全球第3、亞洲第1，與廣州、深圳同列大灣區Alpha級，凸顯其國際金融與專業服務樞紐地位。

全球最權威的世界城市研究機構之一「全球化與世界城市研究網絡」（GaWC），21日公布「2026年世界城市體系排名」。粵港澳大灣區 合共有三座城市打入全球一線城市行列，其中香港 力壓群雄表現亮眼，登上亞洲第一、全球第三；廣州及深圳分別位列第24位及第34位。

綜合香港01、文匯報報導，GaWC隸屬英國萊斯特郡拉夫堡大學地理學院，主要研究全球化背景下世界城市之間的聯繫與網絡結構。該機構自2000年起，每隔二年至四年不定期發布世界城市體系排名，評估全球785個城市在全球化經濟中的聯通度與網絡位置，被視為最權威的世界城市排名之一。

榜單把城市按其在全球化經濟中的融入程度，畫分為Alpha、Beta、Gamma及服務充足型城市四大級別，並在部分級別內再以「+」及「-」符號仔細畫分，以呈現不同城市在全球城市網絡中的相對位置。

在2026年最新榜單中，倫敦憑頂尖的金融與專業服務網絡穩居榜首（Alpha++）；其後依排名為紐約（第二）、香港（第三）、新加坡 （第四）、北京（第五）及上海（第六），同獲Alpha+評級，躋身全球前六強。

香港獲評為Alpha+城市，反映其在高級生產性服務網絡中的樞紐角色，是高度一體化城市，能與倫敦、紐約形成互補，並能滿足亞太地區的高級服務需求；在Alpha城市總數方面，兩岸共有香港、北京、上海、廣州、台北及深圳6座城市獲評Alpha級；美國則有7座城市入列，包括紐約、洛杉磯及芝加哥等。廣州排名第24位，深圳排名第34位。

值得注意的是，這次大灣區三個城市香港、廣州、深圳皆躋身Alpha級，香港作為國際金融、航運及貿易中心，在跨國專業服務機構集聚度上依然保持全球領先優勢。