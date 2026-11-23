香港選舉委員會界別分組一般選舉22日投票結束後，點票程序正式展開。圖為會展中心中央點票站現場。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港選委會選舉投票率近99%，點票效率大幅提升，多名前高官及商界人士當選，新一屆1479名選委全部誕生。

2026年選舉委員會界別分組一般選舉昨日舉行，全港五個一般投票 站及兩個專用投票站上午9時準時開放，至傍晚投票結束，共5640名已登記投票人投票，最終累積投票率高達98.79%，比上屆升9.02個百分點。受惠於電子點票系統運作暢順，今屆僅花3小時45分鐘完成點票及公布結果，比上屆快近十小時。

選舉委員會選舉結果全部出爐，產生723名經競逐奪得席位的選委會委員。當選者有多名前高官，包括律政司前司長袁國強、前食物及衛生局局長陳肇始等；商界多名「重量級」人馬同樣勝出，包括盈科拓展集團創辦人兼主席李澤楷、恒地主席李家誠等。不過，財經事務及庫務局前局長陳家強、律師會會長湯文龍及香港 總商會總裁楊偉添分別落選。

最後於晚上10時15分全部完成所有點票工作，31個須競逐的界別分組選出723名當選人；無競逐的五個界別分組的259名候選人亦自動當選為選舉委員會委員，整場選舉在公開、公平、秩序井然的氛圍下完成，體現優質民主。

特首李家超向各當選的選委致賀並發聲明，指新一屆選委會將於明年2月1日上任，任期為5年，期望所有選委會委員秉持「愛國者治港」原則履職盡責，為「一國兩制」實踐行穩致遠貢獻力量。

明報報導，選委會選舉結束，連同早前已登記的當然委員、獲提名委員，新一屆全部1479名選委誕生。比對現任特首李家超參選時的提名名單，新一屆選委中，至少467人曾提名李家超，部分選委昨受訪時讚賞李的表現。另落選的133人之中，至少63人為上屆選委，包括參選金融界的財庫局前局長陳家強獲41票，以兩票之差落敗；去年經補選出任法律界選委的律師會會長湯文龍，今次獲19票，以兩票之差成為該界別唯一敗選者。

據報導，曾提名李家超、連任批發及零售界選委的謝瑞麟集團主席謝邱安儀表示，李家超雖然警察出身，但「做得好好」，商業表現「非常出色」。至於特首選舉應否有競爭，她說「有競爭是最好」，相信大家都希望多些選擇。連任法律界選委的行會成員湯家驊則稱，談李家超應否連任「言之過早」，至於應否有競爭，他說側重能力而非參選人數。

香港22日舉行選舉委員會界別分組一般選舉，圖為工作人員在位於香港會議展覽中心的中央點票站清點選票。（中新社）

香港22日舉行選舉委員會界別分組一般選舉，31個界別分組的856名候選人競逐723個席位。圖為灣仔港灣道體育館投票站選民踴躍參與，氣氛熱烈。（中通社）