方力申打破世界紀錄。（取材自澎湃新聞網）

AI摘要 文章摘要整理： 46歲港星方力申完成香港至澳門35公里橫渡泳，以8小時37分24秒刷新金氏紀錄，並藉挑戰為基層及有特殊教育需要兒童募款。

香港 藝人方力申再創游泳紀錄！46歲的他11月21日挑戰香港至澳門 海域橫渡，歷時8小時37分24秒，完成全程約35公里泳程，刷新金氏世界紀錄，成為香港至澳門游泳用時最短的男性。他也藉這次挑戰募集善款，幫助基層及有特殊教育需要的兒童接受體育訓練。

澎湃新聞報導，方力申當天上午從香港大嶼山雞翼角下水，橫渡港澳公海海域，傍晚抵達澳門黑沙海灘，全程約35公里。完成挑戰後，他甚至沒有休息太久，隨即登台參加演出活動。

方力申事後表示，這次挑戰過程非常艱辛，途中一度冷到幾乎無法支撐，但最終憑藉意志力完成目標。他也透過這次活動募集善款，支持弱勢家庭及有特殊教育需要的兒童參與體育培訓。

1980年出生的方力申，曾是香港游泳代表隊成員，代表香港出戰2000年雪梨奧運，並曾擔任2004年雅典奧運會及2008年北京奧運火炬手。退役後轉戰演藝圈，以歌手、演員身分活躍於娛樂圈，如今再度憑藉游泳專長締造紀錄。

方力申的代表作包括電影「獨家試愛」、「十分愛」、「我的最愛」及「分手再說我愛你」，與鄧麗欣合作的愛情電影最受歡迎，歌曲則有「好心好報」、「好好戀愛」等。

感情方面，他與歌手鄧麗欣曾交往約10年，兩人因合唱歌曲相識，2016年3月宣布分手。2023年公開與小14歲的圈外女友葉萱（Maple）戀情，2025年2月14日情人節在美國結婚，兩人育有一女。