AI摘要 文章摘要整理： 香港海關偵破一宗父子檔冒牌香水及潮玩網店案，涉四年營業額600萬港元，並以多重轉帳洗黑錢；海關拘捕父親、通緝海外兒子，兼凍結250萬元資產。

香港 海關根據舉報和調查，於本月11日在商標持有人協助下，在觀塘一工廈單位搗破由父子檔經營的冒牌香水及潮玩公仔網店及分銷中心，以涉嫌違反商品說明條例及「洗黑錢」罪名拘捕61歲父親，檢獲約800件懷疑無牌物品，包括冒牌香水及潮玩公仔，市值約50萬元（港幣，下同，約6.3萬美元）。

文匯報報導，被捕人的30歲兒子為網店負責人及主謀，身處海外遙控網店運作，正被海關通緝。海關初步調查顯示，該網店4年間共收取約7000宗網店交易，營業額約600萬港元（約76.5萬美元），並透過多重轉帳清洗犯罪得益，海關已凍結涉案人名下總值約250萬元資產。

海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉昨日講述案件表示，涉案父子設立自家網站及開設社交媒體帳戶接單，刻意營造大型網商形象，訛稱在世界各地設有採購團隊，所售貨品來自海外代理商，嚴重誤導消費者。由於冒牌貨的仿真度極高、定價亦具吸引力，以冒牌香水為例，假貨成本約100元至200元不等，但售價由700元至1000元，約為正貨售價八成，令消費者以為是優惠的進口正貨，以致誤購冒牌貨而蒙受損失。

該網店位於工廈單位的冒牌貨倉庫滿是灰塵、貨品雜亂無章，儲存環境與網上展示的高端形象大相逕庭。由於香水會直接應用在人體皮膚上，惡劣的儲存環境有可能令產品變質，構成健康風險。海關會將香水樣本送往政府化驗所測試安全性。消費者可根據兩個特點分辨冒牌香水：一、正貨瓶身貼紙的字體是比較置中，而冒牌貨瓶身貼紙的字體是比較偏左；二、正貨瓶底黑字十分清晰及整齊，而冒牌貨黑字比較模糊。

海關已凍結該對父子名下總值約250萬元可變現財產，包括約110萬元銀行存款及140萬元證券資產。海關會根據有組織及嚴重罪行條例繼續調查，並視調查結果諮詢律政司意見，向法庭申請充公財產。

海關呼籲消費者光顧信譽良好店舖或網店，避免與可疑網店進行交易。若對貨品真偽存疑，可向商標持有人或代理商查詢。海關會不時在市面及網上巡查，並利用大數據系統辨識網店有否違反商品說明條例，加強保障消費者網上購物的權益。