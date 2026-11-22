香港宏福苑大火慘劇11月26日滿周年。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 宏福苑大火將滿周年，仍有不少居民與家屬受創，約200人需密集心理治療；同時港府已協助近2000戶重建住屋安排，善後工作持續推進。

香港宏福苑 火災慘劇將滿周年，大批居民及家屬仍未走出陰影，200人需高密度心理治療，數十人有「創傷後壓力症候群」症狀、抑鬱症狀。香港精神健康諮詢委員會主席林正財說，復原無時間表。

香港宏福苑火災是香港歷史上最慘烈的火災之一，1個屋苑8座大廈7座起5級大火，焚燒近44小時，造成168人死亡、79人受傷。

宏福苑大火災11月26日滿周年，香港精神健康諮詢委員會說， 針對大埔宏福苑火災推出的兩項計畫，合共接觸超過3000名居民。其中，免費精神健康支援服務「凝聚•同行」計畫，有約1800人曾接受輔導，當中約200人被轉介至臨床心理學家及精神科，接受心理學家、臨床心理學家及精神科醫生等專業人士高密度治療。

精神健康諮詢委員會透過外展活動，接觸了56名居民，約21%人出現「創傷後壓力症候群」症狀，15%人有抑鬱症狀，經介入後個案比率下降至單位數。

另一項災後喪親家庭支援計畫，則接觸了156個家庭，提供輔導及專業治療，並協助處理殮葬事宜。

精神健康諮詢委員會委員會主席林正財說，失去家人的悲傷未必隨時間消逝，強調復原並無時間表，復原係無限期。支援方向正確，會再檢視計畫成效，考慮會否延續計畫或推出新計畫。

也有不願求助的居民，林正財稱今次火災屬複雜情況，居民除失去至親，亦失去家園，部分人還要調整工作及子女就學，所有問題同時湧現，醫學上稱為複雜性哀傷，反應會非常多元，有些人會延遲表達情緒，甚至需要數年，團隊會繼續隨時候命。

另據大公報報導，大埔宏福苑大火發生近一年，特區政府為近2000個痛失家園的家庭，建構了由「應急」走向「長遠」的住屋支援鏈。目前已有約1500戶落實長遠居住安排，逐步重過正常生活。

港府於2月提出以高於同區市價收購業權（包括未受波及的宏志閣），並提供現金或「樓換樓券」選項，獲逾99%業主接受。截至11月中，已有1651戶完成業權轉讓；透過「特設銷售計畫」選購九龍灣盛緻苑、粉嶺樂嶺軒等新屋苑的業主亦已陸續收樓入伙。立法會議員鄧家彪讚揚政府善後工作兼具「速度與溫度」，充分體現以民為本的精神。