AI摘要 文章摘要整理： 周潤發率隊參加「樂施毅行者2026」20公里限定賽，歷時逾6小時抵達終點，雖然自嘲跑得慢，仍獲苗僑偉夫婦到場迎接，並再被GD公開讚為永遠年輕巨星。

港星周潤發 （發哥）當領隊帶領藝人黃浩然、蔡一智一行20多人，昨日出戰「樂施毅行者2026」新增的「樂施會50周年限定版」20公里賽事，由早上8時正在大帽山扶輪公園停車場出發，於下午2時23分55秒抵達終點屯門哈羅香港 國際學校衝線，歷經逾6小時完成賽事。

文匯報報導，苗僑偉（三哥）和太太戚美珍（三嫂）則專誠在終點迎接跑隊凱旋。71歲的發哥到達終點後零疲態受訪，但就嫌自己跑得慢，成績遜預期。

發哥、黃浩然與蔡一智被問到今次跑20公里的體驗？發哥以一貫搞笑作風回答說：「你看智哥（蔡一智）臉色青就知道他沒跑，我們每個人都紅通通的！」提到今次大會原定他們早上11時30分會到終點，結果要到約下午2時23分才衝線，是否比預期慢了？發哥解釋：「好慢啊！因為大帽山一下子七八公里都是下坡，頂不住啦。」並指連續下坡對膝蓋負擔相當大。蔡一智表示，跑得比較慢，是因為他們兜了去千島湖打卡。

發哥又指黃浩然跑得厲害，但之前跑步扭傷要帶傷上陣，要慢慢幫他「揉回去」。黃浩然笑指自己並沒有不舒服，但發哥說：「是你拉我下水，一定要來，其實你都好辛苦！」黃浩然指今次是跑「50周年發哥版」，發哥扮辛苦說：「玩一次就好了，以後都不要再來，命都沒那麼長！」黃浩然回說很難有這個機會，要50年才一次。

問他們跑步有否策略？發哥指由頭到尾都是在休息、聊天和吃東西，蔡一智笑言有飯團、巧克力和一大堆有機食物。發哥笑指苗僑偉夫妻會跑2027年渣馬（渣打香港馬拉松），不過都只跑10公里。

此外，南韓天團BIGBANG日前在香港啟德主場館演出，發哥獲邀去捧場，BIGBANG隊長G-Dragon（GD）在台上特別感謝發哥，並讚賞他是「forever young super star（永遠年輕的巨星）」。