文體旅局長羅淑佩21日表示，未來要營造夜間節慶氛圍，吸引旅客重遊。圖為「香港冬日小鎮•中環」民眾觀看香港太空館幕牆的光影表演。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港訪港旅客持續上升，官方預計全年可突破5500萬人次；當局同時加強冬日燈飾與夜間活動，並以大型演唱會和國際會議帶動旅遊及經濟。

訪港旅客升勢持續，港府 原定全年目標為5380萬人次、按年增長約8%，今年前10個月已錄得逾4580萬人次，按年升12%。香港 文體旅局長羅淑佩21日在電台節目表示，11月及12月是傳統旅遊旺季，節慶活動、演唱會、體育賽事及國際會議接踵而來，她有信心全年旅客突破5500萬人次。

綜合文匯報等媒體報導，羅淑佩強調，未來除力爭旅客數字達標外，更要營造本地夜間節慶氛圍，吸引旅客重遊，展示香港安全、繁榮的營商環境。她還喊話，有信心未來會吸引更多國際巨星到香港開演唱會，啟德體育園的場地則已預約到2028年。

據了解，2026年底至2027年，包括優里（YUURI）、BTS 防彈少年團、小賈斯汀、Bruno Mars、Stray Kids、Charlie Puth（CP查理）與中島美嘉等多組重量級國際巨星將陸續在香港開唱。

香港電台報導指出，羅淑佩表示，香港早前舉行亞太經合會（APEC）財長會，或者日前深圳舉辦APEC會議，除了官方人員，亦有很多商界領袖帶同隨員及家眷取道香港前往深圳，或取道香港考察或離開，飯店住宿情況相當好，以尖沙咀東數間飯店為例，入住率達到92至93%。她認為，酒店房價雖然上升，但只要合理，訪客就會願意租住。

羅淑佩提到，過往有很多媒體對香港抱悲觀態度，甚至認為香港不安全，她稱，隨著大型國際會議召開，如果香港不安全，財長又為何會訪港。她又說，外界見到香港的商機，市道及旅遊業興旺，許多對香港的誤解以至抹黑的謠言便會不攻自破。

羅淑佩指出，經歷過疫情，大家都明白到經濟和就業的重要性，旅遊業及餐飲業從業員的服務都比以往好得多，期望業界可以做到細水長流，令旅客度假都會想起香港。

羅淑佩也表示，聖誕亮燈儀式及「香港繽紛冬日節」已展開，今年燈飾與光影匯演特別加碼，覆蓋中環、尖沙咀文化中心、太空館外牆及下周開幕的銅鑼灣冬日小鎮。光影匯演改由每晚8時至11時不間斷播放，帶動夜間經濟。

她提到，著力做燈光或夜間活動是希望讓本地人先有習慣，希望本地人會「想想香港晚間有哪些地方，很久沒去，或是有新活動不如去一去」。「人氣旺，財氣先會旺。」她希望香港夜間活動是本地特色。