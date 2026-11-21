香港遊客全年料達5500萬人次 文旅局長：吸引更多巨星開演唱會
香港今年訪港旅客持續增長，局長羅淑佩估全年可達5,500萬人次，並指大型會議帶旺酒店與市道，未來也有信心吸引更多國際巨星來港開演唱會。
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香港今年訪港旅客持續增長，局長羅淑佩估全年可達5,500萬人次，並指大型會議帶旺酒店與市道，未來也有信心吸引更多國際巨星來港開演唱會。
香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩21日在一檔電台節目表示，今年前10個月，訪港旅客人次已有4,680萬，年增12％，對於全年可以達到5,500萬人次有一定信心，高於原先預期。她還喊話，有信心未來會吸引更多國際巨星到香港開演唱會。
香港電台報導指出，港府原先估算，今年香港全年訪港旅客可達5,380萬人次。
羅淑佩21日在電台節目表示，香港早前舉行亞太經合會（APEC）財長會，或者日前深圳舉辦APEC會議，除了官方人員，亦有很多商界領袖帶同隨員及家眷取道香港前往深圳，或取道香港考察或離開，飯店住宿情況相當好，以尖沙咀東數間飯店為例，入住率達到92至93%。她認為，酒店房價雖然上升，但只要合理，訪客就會願意租住。
羅淑佩提到，過往有很多媒體對香港抱悲觀態度，甚至認為香港不安全，她稱，隨著大型國際會議召開，如果香港不安全，財長又為何會來港。她又說，外界見到香港的商機，市道及旅遊業興旺，許多對香港的誤解以至抹黑的謠言便會不攻自破。
羅淑佩指出，經歷過疫情，大家都明白到經濟和就業的重要性，旅遊業及餐飲業從業員的服務都比以往好得多，期望業界可以做到細水長流，令旅客喜歡香港，每次度假都會想起香港。
羅淑佩表示，有信心未來會吸引更多國際巨星來港開演唱會，主辦單位要租用紅磡體育館可於一年前訂場，啟德體育園的場地則已預約到2028年。
羅淑佩表示，今年前10個月訪港旅客已達4,680萬人次，按年增加12%。她對全年達到5,500萬人次有一定信心，認為表現高於港府原先估算的5,380萬人次。 她指出，APEC財長會及深圳相關會議帶來不少商界領袖與隨行家眷經香港轉往深圳或離境，令酒店住宿情況理想。以尖沙咀東部分酒店為例，入住率達92至93%，反映需求強勁。 她表示有信心未來吸引更多國際巨星到香港開演唱會，並透露紅磡體育館可提早1年訂場，啟德體育園場地預約更已排到2028年，顯示演出場地需求相當旺盛。
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羅淑佩表示，今年前10個月訪港旅客已達4,680萬人次，按年增加12%。她對全年達到5,500萬人次有一定信心，認為表現高於港府原先估算的5,380萬人次。
她指出，APEC財長會及深圳相關會議帶來不少商界領袖與隨行家眷經香港轉往深圳或離境，令酒店住宿情況理想。以尖沙咀東部分酒店為例，入住率達92至93%，反映需求強勁。
她表示有信心未來吸引更多國際巨星到香港開演唱會，並透露紅磡體育館可提早1年訂場，啟德體育園場地預約更已排到2028年，顯示演出場地需求相當旺盛。
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