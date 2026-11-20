香港房屋局表示，最新公屋綜合輪候時間較6月時錄得的4.8年，大幅下降0.4年，是過去10年以來的新低。圖為深水埗石硤尾屋邨的行人天橋上蓋聚集鴿子。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港公屋綜合輪候時間降至4.4年，首次跌破4.5年並創10年新低，主因是公營房屋及簡約公屋供應增加，申請宗數亦同步回落。

香港 房屋局公布最新公屋輪候數據，截至2026年9月底，公屋綜合輪候時間降至4.4年，較今年6月底的4.8年縮短0.4年，創近10年新低，也是首次跌破4.5年。與本屆港府 上任前的6.1年高位相比，已縮短1.7年。房屋局指出，公營房屋供應增加，加上簡約公屋陸續落成入伙，長期積壓的輪候個案逐步消化，綜合輪候時間持續下降。

綜合香港01、香港經濟日報等媒體報導，這項數據是以截至今年9月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋或簡約公屋的一般申請者，即家庭申請者及長者一人申請者的平均輪候時間計算，並非所有正在輪候的申請者目前只需等待4.4年。若單計入住傳統公屋的一般申請者，過去12個月平均輪候時間為5.3年；獲編配簡約公屋者則平均輪候2.8年，兩者相差2.5年。

房屋局數據顯示，今年第三季共有約1.12萬宗一般申請獲安排入住傳統公屋或簡約公屋，包括約3100個新落成的傳統公屋單位、約2700個回收的傳統公屋單位，以及約5450個簡約公屋單位。其中，獲編配簡約公屋的數目較上一季約1300個增加逾四倍，反映簡約公屋在第三季進入入伙高峰期，成為縮短整體輪候時間的重要因素。

過去12個月，傳統公屋連同簡約公屋的供應量，平均每季約8200個單位，是本屆政府上任前四年，即2018年第三季至2022年第二季，平均每季約4100個單位的兩倍。房屋局認為，隨著公營房屋建屋量增加，各項傳統公屋及簡約公屋工程陸續落成，輪候時間得以逐步縮短，並有信心達到特首在2022年《施政報告》提出、於2026／27年度將公屋綜合輪候時間降至4.5年的目標。

除了輪候時間下降，公屋申請宗數也有所減少。截至今年9月底，一般公屋申請約有9萬6100宗，較2020年9月高峰期的15萬6400宗減少近四成，是過去15年新低，也是自2012年以來首次跌破10萬宗。至於配額及計分制下的非長者一人申請，約有8萬600宗，較2015年12月高峰期的14萬3700宗減少逾四成。其中，30歲以下非長者一人申請，由2016年9月底約7萬400宗，降至今年9月底約2萬9300宗，十年間減少約六成。

展望未來，政府預計2027／28至2031／32年度，平均每年提供逾3萬5000個公營房屋單位，包括公屋及資助出售房屋，較本屆政府上任時相應五年的落成量增加約73%，並創過去25年新高。