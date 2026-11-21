AI摘要 文章摘要整理： 宏福苑火災近1年，港府重申不會妨礙合法悼念，並提醒市民提防有人借悼念破壞秩序；多名建制派人士亦表示支持自發悼念，但強調要合法、和平。

造成168死的香港 大埔宏福苑 火災發生至今即將滿一年，政務司長陳國基昨稱絕對不會妨礙或阻止市民和居民合法悼念。對於市民能否在一周年當日到原址悼念，陳無直接回應，稱有很正當的宗教團體有辦活動，提醒市民「小心選擇」，不要被別有用心者利用破壞。

文匯報報導，公務員事務局局長楊何蓓茵日前到浩園悼念在大火中殉職的消防隊目何偉豪，再到其生前駐守的沙田消防局探望一眾消防員。

明報報導，選委界立法會議員管浩鳴認為倘市民自發悼念抒發情緒，並無問題；民建聯主席陳克勤稱相信警方及房屋署會「以同理心看待和處理」，不會阻攔市民自發悼念。

陳國基昨出席北角「社區客廳」開幕禮後見傳媒稱，據聞有團體稱受壓而取消悼念，他說港府 絕對容許合法悼念活動，如有需要有關部門甚至會協助市民。陳又說在網上看到有「別有用心人士」希望利用悼念活動破壞、「說得很直白」，提醒市民不要被利用破壞或妨礙他人安全，強調警方會依法處理違法行為。

宏福苑去年11月26日起火，港府同月29日於政總東翼前地哀悼罹難者。被問到港府會否舉行官方悼念活動，陳國基無正面回應，稱民間有許多「正當團體」舉行悼念，包括宗教團體，市民應可安心參與。被問到警方至今有否拘捕「別有用心人士」、若有人原址悼念是否合法，警方回應稱記者可參考政務司長的說法。

被問市民能否自發到原址悼念，身兼新界東北議員的陳克勤稱他理解宏福苑居民或市民想透過悼念懷緬離世親友，但去年曾出現「以災亂港」情況，提醒參加悼念者不要被別有用心者利用，「悼念還悼念，不希望有政治勢力介入」。

本身是資深大律師的行會成員湯家驊稱，若悼念合法進行是無問題，除非警方認為有安全風險。湯提醒目前是敏感時刻，不排除有人伺機「搞事」，籲大眾參與悼念活動前衡量法律風險。