AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳命案續審，前夫鄺港智自辯稱案發當日曾見蔡倒臥車內、頭部流血且已無呼吸，並否認接觸錘子或事前知悉肢解計劃。

香港 名媛蔡天鳳 2023年遭前夫鄺港智一家殺害及肢解案，21日在高等法院續審。前夫鄺港智繼續出庭自辯，首次詳細交代案發當日經過，聲稱他與蔡天鳳原本在車上談笑，後來蔡因子女問題要求與其父親鄺球當面談判。鄺球隨後登上七人車與蔡單獨交談，鄺港智與兄長鄺港傑下車吸菸，返回車上時卻發現蔡頭部流血、倒臥車內，已沒有呼吸反應。

綜合明報、文匯報報導，鄺港智供稱，案發當日上午，他與鄺港傑在旺角新世紀廣場一間星巴克 談話，之後乘坐七人車接女兒放學，蔡天鳳亦在車上。途中，鄺港智向蔡轉述父親鄺球曾表示，若不讓他探望孫子，便不再配合其他事情。

鄺港智稱，蔡天鳳聽後十分生氣，認為鄺球以探望孫子作為條件，還不斷責罵鄺球，要求立即與他當面談清楚。她得知鄺球身在大埔後，決定前往找他，並安排其他人接女兒放學。

當七人車抵達大埔大美督停車場後，鄺球上前交給鄺港智一份文件，隨即登上七人車與蔡天鳳交談。鄺港智與鄺港傑則下車吸菸。鄺港智稱，兩人返回車上時，發現蔡已倒臥車內，頭部有血。鄺球當時坐在車內，對兩人表示先不要追問，要求返回大埔龍尾村的村屋。

鄺港智供稱，他當時曾觸摸蔡天鳳的手、檢查心跳及呼吸，但對方已沒有反應。抵達村屋後，他再次詢問父親是否應該報警或召喚救護車，鄺球卻以他正被通緝為由，要求先將蔡天鳳搬進屋內。

鄺港智稱，鄺球與鄺港傑合力搬運蔡天鳳，他則留在屋外留意周遭情況，因擔心被附近居民及閉路電視拍到，感到十分害怕。隨後他離開村屋。對於父親是否打算肢解蔡天鳳，他聲稱當時並不知情，直至看新聞報導才知道事件後續。

鄺港智又供稱，離開村屋後返回九龍住所，獨自在房間哭泣十多分鐘。他表示，當晚譚方駿曾致電詢問蔡天鳳的下落，蔡的母親張燕花也曾致電查問。當張燕花告知他準備報警時，他立即致電父親，質問對方既然承諾會處理，為何仍讓蔡的母親報警。

此外，鄺港智否認曾接觸涉案錘子。對於錘子驗出其DNA，他稱自己沒有碰過，並否認該錘子曾出現在涉案七人車內。