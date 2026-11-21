AI摘要 文章摘要整理： 香港再有兩家食肆接連停業，梁經倫主理的廚魔茶室開業約18個月即結業，百樂煌宴酒家則涉拖欠員工薪金及強積金，事件引起業界關注。

香港 餐飲業再傳結業消息，米其林二星名廚梁經倫主理的「廚魔茶室」開業僅約18個月便傳出結業，另一家位於將軍澳的百樂煌宴酒家也宣布停業，更涉及逾30名員工遭拖欠薪金，欠款估計近100萬港元（約12.7萬美元）。兩家食肆接連傳出停業消息，引起香港飲食業及消費者關注。

據香港媒體報導，廚魔茶室位於尖沙咀金巴利道，2025年5月開業，由有「廚魔」之稱的梁經倫主理。梁經倫以創新料理聞名，曾憑香港餐廳Bo Innovation（廚魔）獲得米其林二星肯定，在國際餐飲界具有知名度。廚魔茶室則嘗試將創意料理融入港式茶餐廳形式，結合傳統港式飲食與較具實驗性的烹調手法，開業時受到飲食界關注。

不過，媒體近日報導，廚魔茶室已停止營業，開業至今約一年半。餐廳社交平台及聯絡方式亦出現異常，外界因而關注其結業消息。至於停業原因，店方目前未有正式交代，尚無法確認是否涉及租金 、經營成本或其他財務問題。

另一家傳出停業的百樂煌宴酒家，位於將軍澳彩明商場，原定於11月21日結束營業。事件較受關注的是員工欠薪問題。據香港媒體報導，逾30名員工指稱，自10月起未獲發薪金，涉及款項接近100萬港元，另有員工的強積金供款疑未按規定繳交。

事件曝光後，員工向相關部門求助。勞工處表示已接獲求助，敦促僱主盡快清付欠薪，並會就涉嫌違反《僱傭條例》的情況跟進。積金局亦正調查酒家有否拖欠強積金供款，初步涉及約20名員工。