林恬兒(左)分享與爸爸林建岳（中）、妹妹林心兒的合照。(取材自emilylam.ho IG)

AI摘要 文章摘要整理： 香港富商林建岳罕見與兩名女兒公開合照，氣氛溫馨，卻因長女林恬兒婚變與疑似私密照片外流事件再度引發關注。

香港 富商林建岳近日難得與兩名女兒公開同框！69歲的麗新集團主席身價驚人，長女林恬兒日前在IG限時動態分享父女三人的合照，寫下「Daddy's girls」（爸爸的女孩們），畫面溫馨。不過，林恬兒今年8月才傳出與丈夫何正德結婚12年關係生變，近日又被捲入私密照片外流風波，讓這張家庭合照格外受到關注。

香港富商林建岳與演員王祖賢 於1990年代交往，這段戀情因林建岳當時仍有婚姻而引發巨大輿論風波，最終兩人分手收場。

林恬兒分享的照片中，林建岳身穿淺灰色外套，坐在兩個女兒中間，林恬兒與妹妹林心兒則穿著黑色露肩上衣、搭配牛仔褲，一左一右親暱地靠在爸爸肩膀上。現場布置了「HAPPY BIRTHDAY」氣球，桌上還擺滿甜點，父女三人笑容滿面，氣氛相當融洽。

林恬兒是已故香港富商林百欣的孫女，也是林建岳與前妻謝玲玲所生的長女。她2014年嫁給香港富商何柱國之子何正德，婚後育有一子一女，原本家庭生活受到外界關注，今年8月卻傳出婚姻亮起紅燈。

根據港媒「香港01」報導，近日小紅書流傳疑似林恬兒與歌手JW（王灝兒）前男友葉韋彤的親密接吻照片。報導引述知情人士說法，指照片原本存放在林恬兒私人iCloud帳戶的「最近刪除」相簿，由於她與何正德過去曾共用帳戶，因此懷疑有人未經授權存取相關內容。

報導進一步指出，林恬兒已透過律師向何正德發出律師信，要求對方就照片外流一事作出交代。不過，相關指控目前尚未獲得獨立證實，何正德是否涉及照片外流也仍待釐清。