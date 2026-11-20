荃灣神祕老字號「鼎大」罕見開閘，有網民在Threads分享快閃開倉，一睹舖內廚具。（取材自Thread）

AI摘要 文章摘要整理： 香港荃灣老字號「鼎大」罕見開倉，首次大開鐵閘售賣懷舊廚具，引來街坊與網民熱議，也再度帶出這家百年品牌的歷史。

長年緊閉的復古大鐵閘罕見拉開，香港 荃灣沙咀道老字號「鼎大（鼎大金屬廠）」19日中午突然舉行快閃開倉，門外擺滿墨綠色與米黃色木柄煮食煲，讓路過街坊驚呼「都市傳說成真」！這場開倉在社交平台Threads掀起熱議，不少老街坊直言「住咗喺荃灣幾十年，今次真係第一次見佢開大閘門！」，也有上班族大嘆無緣到場。

香港01報導，這波全城熱議源自網民19日在Threads發文分享，指位於荃灣沙咀道68號大成大廈地下、外牆掛有「鼎大 Ting Tai」巨型復古招牌的「鼎大」，於19日中午12時至下午2時半舉行快閃開倉。

從現場相片可見，門外及店內擺放了多款昔日情懷廚具，包括復古墨綠色及米黃色木柄有蓋煮食煲、平底煎鍋及冰桶等，部分煲具標價「$50 1個」，樓主形容現場「款式唔算太多」但有「好懷舊嘅感覺」。

帖文引來大批街坊留言，有網民直呼「估唔到有生之年可以見到佢開門嘅呢一刻，一直都覺得佢好神祕」、「吓，一直以為掉空咗」，也有人稱讚「入面啲裝修可以拍復古劇比人打卡」、「綠色隻煲超靚」；不過也有打工仔無奈表示「呢個時間都返緊工喎....」、「唔係唔想去，但驚去到收工又或者賣晒，太快閃喇」。

報導指出，根據鼎大旗下「三元牌（Rings Brand）」官方網站資料，鼎大金屬廠由潮州來港的蔡章閣博士於1949年創立，與生產「五星牌」的華錩同為香港鋁片及鋁器製造業兩大先驅；其子蔡宏豪於1972年接棒，第三代孫兒蔡澤民亦於2025年正式加入家族業務。

該公司於1981年將廠房由青山道遷往沙咀道現址至今，生產線則北移廣東南海；旗下貼有三個紅圈與「TING TAI」字樣的三元牌鋁製茶壺，至今仍是全港不少茶餐廳奶茶師傅指定選用的「元祖港式奶茶壺」。