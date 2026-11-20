香港名媛蔡天鳳慘遭夫家碎屍。（取材自Instagram） 蘇詠智

AI摘要 文章摘要整理： 蔡天鳳肢解案續審，前夫鄺港智自辯時爆出其與蔡及譚方駿的複雜三角關係，並指三人曾同床同宿；案件3名被告仍否認謀殺。

香港 名媛蔡天鳳 （Abby Choi）遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案19日在高等法院續審，第三被告鄺港智首度出庭自辯時驚爆三人複雜三角關係，指蔡天鳳的現任伴侶譚方駿「原本喜歡的是他」、曾買米線示愛，且三人赴海南島海口市與廣州同宿時更曾「同睡一張床」。

香港01報導，三名被告為死者前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21日至23日阻止合法埋葬屍體；三人早前均否認謀殺罪，但全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港智作供稱，蔡天鳳曾告訴他與譚方駿結婚是因為錢，譚方駿是其兒子的契爺並希望「3個人一起生活」，譚家人亦因想要小朋友而不介意。

鄺港智指出，他在內地期間蔡天鳳曾探望他「至少10次8次」，譚方駿也有前來探望，當時三人在同一張床入睡。此外，蔡曾帶同子女，和譚一同到廣州探望鄺。當時鄺居住文華東方酒店，所有人都居於同一房間。

針對與蔡天鳳在對方婚後仍有親吻及性關係，他庭上直言「好正常啫」、「係呀，正常囉」，並向律師安華暉確認至2023年2月仍有「愛情嘅親密」。

港媒指出，談及2022年中回港經過，鄺港智稱當時有女友盧曉虹（Ivy），蔡天鳳發現後急尋他「搵咗我3日3夜」，還叫母親張燕花「叫人爆我房門」；他於同年5月28日向蔡坦白並與Ivy分手，隨即安排船隻於6月10日回港。

面對辯方追問三角關係中譚方駿是否對其懷有敵意，鄺港智自稱「可能有吸引力」，直言譚並不認為這有什麼問題且「很喜歡他」；談及與蔡天鳳的相處，鄺港智則表示已習慣被對方責罵，但強調自己並非「M底」，只是習慣了。鄺港智亦形容自己性格柔和，蔡天鳳性格剛烈火爆如「憤怒鳥（angry bird）」。