在英國倫敦Piccadilly Circus，《俠盜獵車手VI》（GTA 6）在大螢幕上進行宣傳，為遊戲發布造勢。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： GTA 6正式開售後，玩家驚喜發現電台收錄林子祥經典粵語歌〈敢愛敢做〉，引發香港與海外網絡熱議，也凸顯遊戲龐大國際聲量。

在遊戲世界街頭高速飛車，車載電台竟傳出熟悉的粵語金曲「敢愛敢做」。歷時13年開發的「俠盜獵車手6」（GTA 6／Grand Theft Auto VI）19日正式開售，全球玩家湧入體驗之際，香港 及華人 玩家驚喜發現電台收錄了香港歌手林子祥1987年經典歌曲「敢愛敢做」，畫面甚至連外國知名直播主xQc直播遊玩時都同步放送，隨即在Threads、Instagram及微博 引發熱烈討論。

香港01報導，多位玩家在Threads分享的遊戲片段顯示，當玩家在「GTA 6」中駕車並將車載電台調校至「萬花筒 FM」（Kaleidoscope FM）時，螢幕清楚標示歌手為「GEORGE LAM」，歌名則以普通話拼音標註為「GAN AI GAN ZUO」。

不少香港玩家驚呼「竟然喺GTA 6聽到林子祥」，更有網民指出「敢愛敢做」副歌歌詞「微雨中 身邊車輛飛過 街裡路人走過 交通燈催促過」及「個個說我太狂 笑我不羈」與遊戲街頭飛車畫面完美契合，大讚「啱feel得嚟又好GTA」；不過也有眼利網民發現遊戲介面採用普通話拼音而非粵語拼音，笑言「敗筆，明明係首廣東歌」。

報導指出，「敢愛敢做」改編自美國組合Starship的經典英文歌「Nothing's Gonna Stop Us Now」，網民大讚官方在原曲已是經典下仍刻意挑選林子祥廣東版誠意十足。

而該「萬花筒 FM」電台亦同時收錄Ariana Grande「Break Free」、Drake「Hold On, We're Going Home」、Dua Lipa「Go Easy」，以及韓國女團BLACKPINK成員Jisoo「Earthquake」與Jennie「Mantra」等國際歌曲。

繼加拿大流行天王The Weeknd上月在啟德體育園香港站演唱會首唱新歌「Hong Kong」並採樣王菲粵語經典「季候風」後，事隔一個多月再有粵語流行曲登上國際舞台。

GTA的「罪惡都市」是以佛州邁阿密為原型創作的虛構城市。根據Sensor Tower 17日公布的估計，GTA 6預購銷量已達1588萬套，創造約15.4億美元營收。

GTA 6上市後的銷售表現備受矚目。市場研究機構Circana資深董事暨電玩產業顧問皮斯卡泰拉(Mat Piscatella)先前向富比世表示，這款遊戲預料將創下「史上最大規模電玩遊戲上市紀錄」，甚至可能締造「史上最大規模娛樂產品發售紀錄」。

歌手林子祥。(新華社)