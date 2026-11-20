APEC「全家福」圍巾「同心合錦」集合了宋錦、香雲紗、粵繡、蘇繡四項非遺技藝。(央視截圖) 肇瑩如

AI摘要 文章摘要整理： 李家超在深圳出席APEC後總結5項成果，包括最大代表團出訪、與7個經濟體會談、推動加入RCEP及簽署首份拉美工作假期協議，並強調深化大灣區與拓展多元市場。

率領歷來最大規模代表團赴深圳出席APEC 峰會，香港 行政長官李家超19日會後細數五大成果，不僅與馬來西亞、越南等7個經濟體領導人舉行雙邊會談，更與智利 簽署香港首分拉丁美洲工作假期計畫協議。他在會中強調香港將充分發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」角色，在「2026年全球創新指數」「深圳—香港—廣州」集群連續兩年全球第一的基礎上深化大灣區合作。

大公報報導，李家超19日在深圳出席亞太區經濟合作組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議，與各經濟體就深化區域合作及拓展多元市場交換意見。

他會上發言指出，繼財政部長會上月首次在香港舉行後，領導人非正式會議在深圳召開，展現粵港澳大灣區的國際影響力與競爭力；在「2026年全球創新指數」世界百強創新集群中，「深圳—香港—廣州」集群連續兩年排名全球第一，香港將結合頂尖大學科研與大灣區製造商業實力，推動科研成果轉化及人工智能廣泛應用。亞太經合組織成員經濟體亦就領導人宣言達成共識，並通過貿易數字化、數字經濟和新興科技、互聯互通等成果文件。

李家超會後見記者時總結此次出席會議的五大成果。第一，香港代表團規模歷來最大，商界超過50人出席APEC工商領導人峰會及相關活動，積極支持國家主場外交；第二，鑑於APEC成員經濟體貿易往來占香港外貿總值87%，他與馬來西亞、越南、文萊、泰國、智利、秘魯及新加坡共7個經濟體領導人會面並舉行雙邊會談；第三，此次與5位東盟成員經濟體領導人會面，各方均表示繼續支持香港盡早加入RCEP，香港已準備好隨時與「加入工作組」見面討論。

第四，進一步拓展新興市場，香港於會議周期間與智利簽署工作假期計畫協議，成為香港首次與拉丁美洲國家合作推出的工作假期計畫，同時因應香港與拉丁美洲去年貿易總額按年升19.1%，他將與秘魯領導人會談推動合作；第五，向各國政商界推介大灣區機遇與香港角色，鼓勵亞太企業以香港作為跳板對接大灣區製造實力、資金與市場。

李家超表示，香港將持續深耕歐美、東盟、中東並開拓中亞、非洲等市場，從用好APEC平台、推動「四中心、一高地」建設及透過內地企業出海專班服務企業拓展國際市場，以及全速推進北部都會區建設與河套深港科技創新合作區「一區兩園」協同發展三方面配合區域經貿合作。